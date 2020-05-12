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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T10:21
https://ria.ru/20200512/1571301603.html
Россияне во вторник вернутся на родину из Вьетнама, Молдавии и Сейшел
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

Россияне во вторник вернутся на родину из Вьетнама, Молдавии и Сейшел

08:53 12.05.2020 (обновлено: 10:21 12.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Три вывозных рейса из Вьетнама, Молдавии и Сейшел планируются во вторник, сообщила Минкомсвязь.
Сегодня ожидаются перелеты Ханой — Москва, Сейшелы — Москва, Кишинев — Москва.
На этот день также планировался второй рейс из Вьетнама, Хошимин — Санкт-Петербург — Москва, но он был отложен на неопределённое время, отмечается в сообщении.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19МоскваВьетнамМолдавияСейшельские островаШереметьево (аэропорт)ХанойОбщество
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