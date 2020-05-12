В Филатовской больнице лечатся более тысячи пациентов с COVID-19

"Сводка на утро 12.05.20. Всего на лечении: 1340 Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1280. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 1022. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 106. В ОРИТ: 157. На ИВЛ: 64", - написал Вечорко в Facebook.