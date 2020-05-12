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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T08:48
https://ria.ru/20200512/1571301478.html
В Филатовской больнице лечатся более тысячи пациентов с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569335218_0:269:3084:2004_1036x0_80_0_0_24ebca7323b656bbcbd6268ca5085457.jpg
РИА Новости

В Филатовской больнице лечатся более тысячи пациентов с COVID-19

08:48 12.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРеанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
Реанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Реанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более тысячи пациентов, в том числе 106 - беременные и родившие женщины, лечатся в Филатовской больнице в Москве от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 12.05.20. Всего на лечении: 1340 Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1280. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 1022. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 106. В ОРИТ: 157. На ИВЛ: 64", - написал Вечорко в Facebook.

Он добавил, что за сутки выписаны 176 пациентов, поступили - 173.
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