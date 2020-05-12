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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T08:43
https://ria.ru/20200512/1571301333.html
В Киргизии роддом прекратил прием рожениц из-за вспышки коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570663322_0:0:3057:1720_1036x0_80_0_0_876a81d4482a5d50d0adde9032a9f2e7.jpg
РИА Новости

В Киргизии роддом прекратил прием рожениц из-за вспышки коронавируса

08:43 12.05.2020
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© AFP 2020 / Vyacheslav OseledkoКонтрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 12 мая - РИА Новости. Клинический родильный дом Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) в Киргизии прекратил прием рожениц из-за вспышки коронавируса, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"Клинический родильный дом НЦОМиД с 10 мая по 25 мая временно приостановил прием беременных и рожениц", - заявил представитель штаба.
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На прошлой неделе в Центре выявили 8 случаев инфицирования коронавирусом сотрудников и пациентов. По словам представителя штаба, в настоящее время составлен список сотрудников, которые остаются в условиях обсервации клинического роддома НЦОМиД и продолжают работу с пациентами. Проведена ПЦР диагностика на COVID-19 всех пациентов и сотрудников.
"На период карантина беременных и рожениц, которые должны были поступить в роддом НЦОМиД, будут принимать другие родильные дома столицы согласно графику. Все преждевременные роды и роженицы с регионов перенаправляются в перинатальный центр Бишкека", - заявили в штабе.
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Как сообщается, на сегодняшний день в клиническом родильном доме НЦОМиД находятся под наблюдением медработников 111 пациентов: 64 женщины, из них 10 беременных, и 47 новорождённых, из которых 11 в реанимации.
Количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 1037, из которых 241 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 709 пациентов. За все время пандемии в республике проведено почти 70 тысяч тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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