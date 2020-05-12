В Киргизии роддом прекратил прием рожениц из-за вспышки коронавируса

БИШКЕК, 12 мая - РИА Новости. Клинический родильный дом Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) в Клинический родильный дом Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) в Киргизии прекратил прием рожениц из-за вспышки коронавируса, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"Клинический родильный дом НЦОМиД с 10 мая по 25 мая временно приостановил прием беременных и рожениц", - заявил представитель штаба.

На прошлой неделе в Центре выявили 8 случаев инфицирования коронавирусом сотрудников и пациентов. По словам представителя штаба, в настоящее время составлен список сотрудников, которые остаются в условиях обсервации клинического роддома НЦОМиД и продолжают работу с пациентами. Проведена ПЦР диагностика на COVID-19 всех пациентов и сотрудников.

"На период карантина беременных и рожениц, которые должны были поступить в роддом НЦОМиД, будут принимать другие родильные дома столицы согласно графику. Все преждевременные роды и роженицы с регионов перенаправляются в перинатальный центр Бишкека", - заявили в штабе.

Как сообщается, на сегодняшний день в клиническом родильном доме НЦОМиД находятся под наблюдением медработников 111 пациентов: 64 женщины, из них 10 беременных, и 47 новорождённых, из которых 11 в реанимации.

Количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 1037, из которых 241 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 709 пациентов. За все время пандемии в республике проведено почти 70 тысяч тестов на коронавирус.