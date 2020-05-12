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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T09:46
https://ria.ru/20200512/1571301217.html
На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166537_0:0:1864:1048_1036x0_80_0_0_f183d97bb5b5cb9e477bb2b0d1ff58d5.jpg
РИА Новости

На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая

08:41 12.05.2020 (обновлено: 09:46 12.05.2020)
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© РИА Новости / СтрингерНовый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© РИА Новости / Стрингер
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят после 22 мая.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице. Позднее кабмин Украины решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.
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"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" во вторник утром.
По его словам, правительство сейчас отрабатывает, когда будут введены каждый из пяти этапов выхода из карантина.
"Сегодня трудно прогнозировать… Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немного падаем по количеству отношения заболевавших к тем, кто уже болеет. У нас еще не было дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или было равным количеству заболевших. Это очень важный переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик и начинаем двигаться вниз", - добавил премьер.
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Он не сообщил, когда могут возобновить работу метро и запустить междугороднее сообщение, но предположил, что это возможно еще до середины лета. "Метро и междугородний транспорт — это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте, как два миллиона людей собираются в вагонах — очень близкий контакт. Метро и междугородний транспорт может стать катализатором распространения и распространения заболевания", - сказал премьер.
Власти Украины с понедельника ослабили ограничительные меры, которые были введены из-за общенационального карантина в связи с коронавирусом. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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