Роскачество рассказало, чем опасны клоны сайтов для видеоконференций

Нервы, сбои, порно: особенности дистанционного обучения в России Когда пришло время самоизолироваться, школьников и студентов в России сначала отправили на каникулы, но потом все же снова усадили за парты. Правда, за виртуальные. К такой резкой перестройке система образования оказалась не вполне готова.