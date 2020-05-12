Роскачество рассказало, чем опасны клоны сайтов для видеоконференций

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сервисы видеозвонков в настоящее время являются одной из немногих возможностей оставаться на связи с коллегами, семьей и друзьями, поэтому они становятся все более популярными у мошенников, говорится в сообщении Роскачества.
"Из-за большой востребованности услуг видеосвязи стала распространена мошенническая схема с клонами сайтов для видеоконференций. Фейковая ссылка от мошенника может прийти на почту или в смс", - говорится в сообщении.
18 апреля, 18:00АкцентыНервы, сбои, порно: особенности дистанционного обучения в РоссииКогда пришло время самоизолироваться, школьников и студентов в России сначала отправили на каникулы, но потом все же снова усадили за парты. Правда, за виртуальные. К такой резкой перестройке система образования оказалась не вполне готова.
На первый взгляд подобный поддельный сайт ничем не отличается от оригинального, особенно если пользователь торопится. Поэтому, если не проявить внимательность, можно стать жертвой компьютерного вируса или потерять данные.
"Если адрес сайта выглядит подозрительно – воздержитесь от дальнейших действий", - советует Роскачество. "Доверчивому пользователю будет предложено под любым предлогом оставить свои персональные данные, или на его устройство автоматически загрузится вирусное ПО", - говорится в сообщении.
Эксперты советуют не использовать сторонние письма-приглашения на сайты для видеочатов и открывать такие ссылки только от сотрудников компании, друзей или людей, с которыми есть предварительная договоренность о выходе на связь таким способом.
"К сожалению, установка антивирусной программы — недостаточная мера по защите данных. Мошенники давно научились использовать методы социальной инженерии, против которых не поможет ни один антивирус или сисадмин", - констатируют эксперты.
Роскачество также обращает внимание, что у каждого участника видеоконференции есть возможность записать разговор. "Помните об этом, когда захотите поделиться секретной информацией в видеочате", - отмечают эксперты.