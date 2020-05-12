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2020-05-12T08:33
https://ria.ru/20200512/1571301012.html
Роскачество рассказало, чем опасны клоны сайтов для видеоконференций
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РИА Новости

Роскачество рассказало, чем опасны клоны сайтов для видеоконференций

08:33 12.05.2020
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© REUTERS / Albert GeaCтудент во время онлайн-занятия в режиме видеоконференции
Cтудент во время онлайн-занятия в режиме видеоконференции
© REUTERS / Albert Gea
Cтудент во время онлайн-занятия в режиме видеоконференции . Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сервисы видеозвонков в настоящее время являются одной из немногих возможностей оставаться на связи с коллегами, семьей и друзьями, поэтому они становятся все более популярными у мошенников, говорится в сообщении Роскачества.
"Из-за большой востребованности услуг видеосвязи стала распространена мошенническая схема с клонами сайтов для видеоконференций. Фейковая ссылка от мошенника может прийти на почту или в смс", - говорится в сообщении.
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На первый взгляд подобный поддельный сайт ничем не отличается от оригинального, особенно если пользователь торопится. Поэтому, если не проявить внимательность, можно стать жертвой компьютерного вируса или потерять данные.
"Если адрес сайта выглядит подозрительно – воздержитесь от дальнейших действий", - советует Роскачество. "Доверчивому пользователю будет предложено под любым предлогом оставить свои персональные данные, или на его устройство автоматически загрузится вирусное ПО", - говорится в сообщении.
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"К сожалению, установка антивирусной программы — недостаточная мера по защите данных. Мошенники давно научились использовать методы социальной инженерии, против которых не поможет ни один антивирус или сисадмин", - констатируют эксперты.
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РоссияРоскачествоТехнологии
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