В Приморье пожилые сотрудники судоремонтных заводов вернулись на работу

"В Центре судоремонта "Дальзавод", на Дальневосточном заводе "Звезда" и 30-м судоремонтном заводе в поселке городского типа Дунай работники старше 65 лет приступили к выполнению своих должностных обязанностей, выйдя на рабочие места", - говорится в сообщении.