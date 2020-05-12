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2020-05-12T08:31
https://ria.ru/20200512/1571300974.html
В Приморье пожилые сотрудники судоремонтных заводов вернулись на работу
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РИА Новости

В Приморье пожилые сотрудники судоремонтных заводов вернулись на работу

08:31 12.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВ доках судоремонтного предприятия ОАО "Холдинговая компания Дальзавод"
В доках судоремонтного предприятия ОАО Холдинговая компания Дальзавод
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В доках судоремонтного предприятия ОАО "Холдинговая компания Дальзавод". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Сотрудники старше 65 лет вернулись на рабочие места на дальневосточном заводе "Звезда" и на "Дальзаводе" в Приморье после нахождения дома из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Федерация профсоюзов Приморского края.
Ранее работники этих предприятий в возрасте старше 65 лет находились на больничном, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией.
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"В Центре судоремонта "Дальзавод", на Дальневосточном заводе "Звезда" и 30-м судоремонтном заводе в поселке городского типа Дунай работники старше 65 лет приступили к выполнению своих должностных обязанностей, выйдя на рабочие места", - говорится в сообщении.
ДВЗ "Звезда" - ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудовании и модернизации кораблей, атомных подводных ракетоносцев. На базе ДВЗ консорциумом во главе с ПАО "НК "Роснефть" по поручению президента России создается судостроительный комплекс "Звезда". Часть объектов уже введены в эксплуатацию. Целевое назначение судостроительного комплекса - выпуск крупнотоннажных судов, судов ледового класса, кораблей специального назначения и других видов морской техники.
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