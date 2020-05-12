В Киргизии число случаев коронавируса выросло до 1037

БИШКЕК, 12 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии увеличилось до 1037, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

По его словам, из новых случаев инфицирования - шестеро медработников. Выздоровел и был выписан из стационаров 21 человек.

Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1037, из которых 241 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 709 пациентов. За все время пандемии в республике проведено почти 70 тысяч тестов на коронавирус.