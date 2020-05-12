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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T08:13
https://ria.ru/20200512/1571300641.html
В Киргизии число случаев коронавируса выросло до 1037
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570663322_0:0:3057:1720_1036x0_80_0_0_876a81d4482a5d50d0adde9032a9f2e7.jpg
РИА Новости

В Киргизии число случаев коронавируса выросло до 1037

08:13 12.05.2020
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© AFP 2020 / Vyacheslav OseledkoКиргизия
Киргизия
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
Киргизия. Архивное фото
БИШКЕК, 12 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии увеличилось до 1037, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 12 мая 2020 года по республике зарегистрирован 21 новый случай СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, из новых случаев инфицирования - шестеро медработников. Выздоровел и был выписан из стационаров 21 человек.
Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1037, из которых 241 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 709 пациентов. За все время пандемии в республике проведено почти 70 тысяч тестов на коронавирус.
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