Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T08:11
https://ria.ru/20200512/1571300533.html
Москвичам пообещали июльское тепло и ливневые дожди во вторник
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570933563_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_722d93749ab631b87c3784a1893f9bbf.jpg
РИА Новости

Москвичам пообещали июльское тепло и ливневые дожди во вторник

08:11 12.05.2020
6667
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖители Москвы идут по Крымскому мосту
Жители Москвы идут по Крымскому мосту
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Жители Москвы идут по Крымскому мосту. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Июльское тепло до плюс 24 градусов и ливневые дожди ожидаются в Москве во вторник, может выпасть пятая часть месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погодные условия в столичном регионе обусловятся влиянием тёплого сектора атлантического циклона. В таких условиях у нас облачно с прояснениями, во второй половине дня прольются скоротечные, но интенсивные ливневые дожди, местами с грозами. По моим оценкам, выпадет до 10 миллиметров осадков, а это пятая часть месячной нормы", - сообщил Тишковец.
Вид на Москву
11 мая, 13:51
Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю
Синоптик отметил, что в Москве во вторник воздух успеет прогреться до 22-24 градусов, в Подмосковье от 20 до 25, что "соответствует показателям июля месяца".
Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 731 миллиметр ртутного столба.
431014
ПогодаЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Огонь из пистолета Удав
Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая
Президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
Кадр из видео о происхождении монстров, показанных в сериале Ведьмак
В Сети опубликовали видео, посвященное чудовищам из "Ведьмака"
Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, перепрофилированная под прием пациентов с внебольничной пневмонией и Covid-19
В петербургской больнице, где произошел пожар, лечили больных COVID-19
Пустующая стоянка перед закрытым терминалом С аэропорта Шереметьево
В АТОР оценили меры, предложенные Путиным для помощи турбизнесу
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
Жители Москвы гуляют по парку
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Врач объяснил повторные вспышки коронавируса в Китае
Постер к мультсериалу Дракоша Тоша
Голливудский сценарист создаст 3-й сезон мультсериала "Дракоша Тоша"
Муратали кызы Бурулай - уборщица ГБУ Жилищник района Мещанский
Самоотверженные
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
НПО им. Лавочкина работает над обликом ракеты для "Морского старта"
Дождь в Москве
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Американские исполнительницы Lady Gaga и Madonna
Леди Гага и Мадонна стали жертвами хакерской атаки
Город Краснодар
В Краснодарском крае возобновили работу промпредприятия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
07:37Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
07:34В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
07:30В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек
07:27В Приморье рассказали о количестве больных COVID-19 без симптомов
07:25В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 1044 человек
07:20Банки стимулируют россиян брать кредиты удаленно, показал опрос
07:18Эксперт рассказал, как выявить в компаниях "бумажных" сотрудников
07:11В ГД предупредили о риске "стрессовых расстройств" после самоизоляции
07:10В Мексике разрешили работать автопрому, строителям и добывающей отрасли
Лента новостейМолния