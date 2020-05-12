Москвичам пообещали июльское тепло и ливневые дожди во вторник

"Сегодня погодные условия в столичном регионе обусловятся влиянием тёплого сектора атлантического циклона. В таких условиях у нас облачно с прояснениями, во второй половине дня прольются скоротечные, но интенсивные ливневые дожди, местами с грозами. По моим оценкам, выпадет до 10 миллиметров осадков, а это пятая часть месячной нормы", - сообщил Тишковец.