Москвичам пообещали июльское тепло и ливневые дожди во вторник

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Июльское тепло до плюс 24 градусов и ливневые дожди ожидаются в Москве во вторник, может выпасть пятая часть месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погодные условия в столичном регионе обусловятся влиянием тёплого сектора атлантического циклона. В таких условиях у нас облачно с прояснениями, во второй половине дня прольются скоротечные, но интенсивные ливневые дожди, местами с грозами. По моим оценкам, выпадет до 10 миллиметров осадков, а это пятая часть месячной нормы", - сообщил Тишковец.
Синоптик отметил, что в Москве во вторник воздух успеет прогреться до 22-24 градусов, в Подмосковье от 20 до 25, что "соответствует показателям июля месяца".
Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 731 миллиметр ртутного столба.