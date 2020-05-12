ЕР внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство

"До сегодняшнего дня подобные выходки были вне правового регулирования. Разбираться с ними приходилось в ручном режиме. "Единая Россия" подготовила и вносит в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство. В нем прописаны четкие меры ответственности, вплоть до отстранения от должности", — заявил Турчак, слова которого приводит пресс-служба ЕР.

Документ будет внесен в Госдуму 12 мая. В ЕР напомнили, что авторы законопроекта о чиновничьем хамстве предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях поправки, согласно которым чиновников будут дисквалифицировать на срок до года за хамство, а при повторном случае — до двух лет. Также предлагается ввести для государственных и муниципальных служащих штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тысяч.