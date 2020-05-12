ЕР внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Единая Россия" во вторник внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
О необходимости строже наказывать чиновников за неподобающее поведение ранее заявлял президент РФ Владимир Путин. В ЕР напомнили, что поводом для этого заявления послужила публикация видео, на котором экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин. Игнатьева сначала исключили из ЕР, а после он лишился должности. В начале февраля замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн заявил, что партия проработает механизм ужесточения наказания за хамство со стороны чиновников.
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"До сегодняшнего дня подобные выходки были вне правового регулирования. Разбираться с ними приходилось в ручном режиме. "Единая Россия" подготовила и вносит в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство. В нем прописаны четкие меры ответственности, вплоть до отстранения от должности", — заявил Турчак, слова которого приводит пресс-служба ЕР.
Документ будет внесен в Госдуму 12 мая. В ЕР напомнили, что авторы законопроекта о чиновничьем хамстве предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях поправки, согласно которым чиновников будут дисквалифицировать на срок до года за хамство, а при повторном случае — до двух лет. Также предлагается ввести для государственных и муниципальных служащих штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тысяч.
Кроме того, ЕР предлагает изменить понятие оскорбления — сейчас это "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме". Авторы законопроекта предлагают дополнить формулировку словами "и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".
Инициативу уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной работе. В ее поддержку также высказался член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов — он назвал законопроект продуманным.
Ранее за хамство из партии также был исключен экс-замглавы Минпромоторга Дмитрий Овсянников. В соцсетях опубликовали видео, где чиновник грубо разговаривает с сотрудниками аэропорта в Ижевске, отказываясь проходить необходимый досмотр. После исключения из партии Овсянников был уволен из Минпромторга.