Более 90 россиян прибыли вывозным рейсом с Бали в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Более 90 жителей четырех регионов России прибыли вывозным рейсом с Бали в Екатеринбург, свердловчане размещены в обсерваторе в уральской столице, остальные отправились домой спецтранспортом, сообщает оперативный штаб региона.
"Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Денпасара с посадкой в Новосибирске, приземлился в Екатеринбурге накануне вечером с 95 пассажирами на борту. После прохождения осмотра специалистами Роспотребнадзора 48 человек, в том числе четыре ребенка отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в условиях обсерватора", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что жители Пермского края, Тюменской и Челябинской областей отправились спецтранспортом в свои регионы при содействии местных штабов.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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