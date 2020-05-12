Более 90 россиян прибыли вывозным рейсом с Бали в Екатеринбург

"Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Денпасара с посадкой в Новосибирске, приземлился в Екатеринбурге накануне вечером с 95 пассажирами на борту. После прохождения осмотра специалистами Роспотребнадзора 48 человек, в том числе четыре ребенка отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в условиях обсерватора", - говорится в сообщении.