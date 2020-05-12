В ЕАО продлили режим самоизоляции

ХАБАРОВСК, 12 мая – РИА Новости. Власти Еврейской автономной области продлили режим самоизоляции, введенный для профилактики распространения коронавируса, до 31 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Режим самоизоляции продлен до 31 мая. Смягчения мероприятий пока не планируется", - сообщили в пресс-службе.
По данным правительства региона, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся напряженной, идёт умеренный рост заболеваемости среди разных групп населения. В области с начала пандемии зарегистрировано 185 случаев COVID-19, один пациент скончался, 39 человек выздоровели.
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