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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T07:56
https://ria.ru/20200512/1571299995.html
В ЕАО продлили режим самоизоляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/97754/45/977544596_0:268:2894:1895_1036x0_80_0_0_862f2562ff293873973ecaf5fd02297e.jpg
РИА Новости

В ЕАО продлили режим самоизоляции

07:56 12.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГорода России. Биробиджан
Города России. Биробиджан
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 12 мая – РИА Новости. Власти Еврейской автономной области продлили режим самоизоляции, введенный для профилактики распространения коронавируса, до 31 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Режим самоизоляции продлен до 31 мая. Смягчения мероприятий пока не планируется", - сообщили в пресс-службе.
По данным правительства региона, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся напряженной, идёт умеренный рост заболеваемости среди разных групп населения. В области с начала пандемии зарегистрировано 185 случаев COVID-19, один пациент скончался, 39 человек выздоровели.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Еврейская автономная областьОбщество
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