В ЕАО продлили режим самоизоляции

"Режим самоизоляции продлен до 31 мая. Смягчения мероприятий пока не планируется", - сообщили в пресс-службе.

По данным правительства региона, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся напряженной, идёт умеренный рост заболеваемости среди разных групп населения. В области с начала пандемии зарегистрировано 185 случаев COVID-19, один пациент скончался, 39 человек выздоровели.