В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом

КЕМЕРОВО, 12 мая- РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявили еще у девяти жителей Кемеровской области, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у девяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение… Итого в инфекционных больницах Кузбасса 184 больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, четыре новых случая выявлено в Кемерово, два – в Белово, по одному – в Новокузнецке, Осинниках и Новокузнецком районе.
Глава региона добавил, что восемь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились 78 человек.
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 269 случаев заболевания коронавирусом. Семь человек скончались, 78 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7235 человек.
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