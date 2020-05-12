В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом

"Еще у девяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение… Итого в инфекционных больницах Кузбасса 184 больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что восемь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились 78 человек.

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 269 случаев заболевания коронавирусом. Семь человек скончались, 78 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7235 человек.