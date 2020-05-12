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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T07:53
https://ria.ru/20200512/1571299870.html
В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом

07:53 12.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КЕМЕРОВО, 12 мая- РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявили еще у девяти жителей Кемеровской области, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у девяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение… Итого в инфекционных больницах Кузбасса 184 больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, четыре новых случая выявлено в Кемерово, два – в Белово, по одному – в Новокузнецке, Осинниках и Новокузнецком районе.
Глава региона добавил, что восемь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились 78 человек.
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 269 случаев заболевания коронавирусом. Семь человек скончались, 78 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7235 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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