Зараженного COVID-19 жителя Забайкалья госпитализируют по решению суда

"Житель Борзинского района Забайкальского края будет госпитализирован в одно из медучреждений региона по решению суда. Об этом 12 мая на оперативном совещании в правительстве сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа", - говорится в сообщении.