Зараженного COVID-19 жителя Забайкалья госпитализируют по решению суда

КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Жителя Борзинского района Забайкальского края, скрывшегося с места самоизоляции с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализируют в одну из больниц региона по решению суда, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Житель Борзинского района Забайкальского края будет госпитализирован в одно из медучреждений региона по решению суда. Об этом 12 мая на оперативном совещании в правительстве сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа", - говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что зараженный будет помещен в больницу уже во вторник. "Ранее забайкалец нарушил режим самоизоляции, получил положительный результат тестирования, скрылся с места самоизоляции", - приводит пресс-служба слова главы регионального управления Роспотребнадзора.
По информации пресс-службы правительства региона, за сутки коронавирус диагностирован у 22 жителей. С начала пандемии в Забайкальском крае зарегистрировано 386 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 44 из них – среди детей. 132 человека выздоровели и выписаны из больницы (17 за последние сутки). Коронавирус обнаружен в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском, Читинском, Тунгокоченском, Ононском, Газимуро-Заводском, Краснокаменском, Петровск-Забайкальском районах Забайкалья.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.