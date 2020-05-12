Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T07:37
https://ria.ru/20200512/1571299609.html
Зараженного COVID-19 жителя Забайкалья госпитализируют по решению суда
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199068_0:98:3290:1949_1036x0_80_0_0_b3421ed6b809cd0c4ac3ae53a9f69a73.jpg
РИА Новости

Зараженного COVID-19 жителя Забайкалья госпитализируют по решению суда

07:37 12.05.2020
487
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач
Врач
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач
КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Жителя Борзинского района Забайкальского края, скрывшегося с места самоизоляции с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализируют в одну из больниц региона по решению суда, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Житель Борзинского района Забайкальского края будет госпитализирован в одно из медучреждений региона по решению суда. Об этом 12 мая на оперативном совещании в правительстве сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа", - говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что зараженный будет помещен в больницу уже во вторник. "Ранее забайкалец нарушил режим самоизоляции, получил положительный результат тестирования, скрылся с места самоизоляции", - приводит пресс-служба слова главы регионального управления Роспотребнадзора.
По информации пресс-службы правительства региона, за сутки коронавирус диагностирован у 22 жителей. С начала пандемии в Забайкальском крае зарегистрировано 386 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 44 из них – среди детей. 132 человека выздоровели и выписаны из больницы (17 за последние сутки). Коронавирус обнаружен в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском, Читинском, Тунгокоченском, Ононском, Газимуро-Заводском, Краснокаменском, Петровск-Забайкальском районах Забайкалья.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
500001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Забайкальский крайПроисшествия
Рекомендуем
Пожар в больнице в Петербурге
При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
Актер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Машина скорой помощи
Житель Бурятии распылил газ на бригаду скорой после просьбы убрать собаку
Прохожий в маске на Калужской площади в Москве
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Пустая дорога в Белфасте в час пик, Северная Ирландия
Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 23 тысячи
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Ледник
Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Улица в городе Ухань во время карантина
Всех жителей Уханя решили протестировать на коронавирус
Пожар в больнице в Петербурге
Названа причина пожара в больнице в Петербурге
Лес
Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето
Медицинская маска
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13В Киргизии число случаев коронавируса выросло до 1037
08:11Москвичам пообещали июльское тепло и ливневые дожди во вторник
08:07ЕР внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство
08:06Названа причина пожара в больнице в Петербурге
08:04Во Владивостоке три человека пострадали при взрыве баллона на верфи
08:00В Таиланде выявили два новых случая коронавируса
08:00Из горящей больницы в Петербурге эвакуировали 150 человек
07:59Более 90 россиян прибыли вывозным рейсом с Бали в Екатеринбург
07:56В ЕАО продлили режим самоизоляции
07:53В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом
07:51На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу
07:48При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
07:45Житель Бурятии распылил газ на бригаду скорой после просьбы убрать собаку
07:37Зараженного COVID-19 жителя Забайкалья госпитализируют по решению суда
07:35Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 23 тысячи
07:26Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана
07:21Китай вывел на орбиту два спутника связи
07:20Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 70 тысяч человек
07:14В Хакасии число заболевших COVID-19 превысило 500 человек
07:11Всех жителей Уханя решили протестировать на коронавирус
Лента новостейМолния