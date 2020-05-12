Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана

Более ста ведущих авторов научных изданий по их просьбе оценили повышение уровня Мирового океана. Также исследователи провели анализ свыше тысячи статей на эту тему.

При самом худшем и ожидаемом многими сценарии уровень океана повысится до 1,3 метра до конца текущего столетия, а еще через 200 лет эта отметка уже будет находиться на высоте 5,6 метра от первоначальной.