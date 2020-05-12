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РИА Наука
2020-05-12T07:26
https://ria.ru/20200512/1571299422.html
Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/49/1560064943_0:229:3071:1956_1036x0_80_0_0_9a4ecc33977e70f3f611b12a17f90d1e.jpg
РИА Новости

Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана

07:26 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкЛедник
Ледник
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Ледник. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Международная группа ученых под руководством исследователей из Наньянского технологического университета в Сингапуре выяснили, что подъем уровня моря в этом столетии окажется более сильным, чем считалось ранее. Их выводы опубликованы в журнале Climate and Atmospheric Science.
Более ста ведущих авторов научных изданий по их просьбе оценили повышение уровня Мирового океана. Также исследователи провели анализ свыше тысячи статей на эту тему.
При самом худшем и ожидаемом многими сценарии уровень океана повысится до 1,3 метра до конца текущего столетия, а еще через 200 лет эта отметка уже будет находиться на высоте 5,6 метра от первоначальной.
Ученые считают, что в результате таяния ледников Арктики и Гренландии уровень Мирового океана значительно вырастет. Замедлить этот процесс способно снижение выбросов парниковых газов.
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РИА НаукаВсемирная метеорологическая организацияАрктикаСингапур (страна)Гренландия
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