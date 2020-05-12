Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 70 тысяч человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки выросло на 3,6 тысячи человек и составляет 70 756, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В понедельник сообщалось о 67 152 заболевших, днем ранее - о 62 939.
По данным ведомства, на данный момент лечение в стране проходят 46 008 человек. Выздоровели после коронавируса 22 454 человека (1 538 за сутки), умерли 2 293 человека (87 за сутки).
Большая часть случаев выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксирован 23 401 случай заражения (1 230 за сутки). На втором месте по числу заболевших находится Гуджарат, самый западный штат Индии, – 8 541 случай (347 за сутки), на третье место вышел штат Тамилнад с 8 002 зараженными (798 за сутки).
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро, исключения составляют грузовые железнодорожные составы и авиарейсы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
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