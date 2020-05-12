Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 70 тысяч человек

По данным ведомства, на данный момент лечение в стране проходят 46 008 человек. Выздоровели после коронавируса 22 454 человека (1 538 за сутки), умерли 2 293 человека (87 за сутки).

Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро, исключения составляют грузовые железнодорожные составы и авиарейсы.