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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T07:20
https://ria.ru/20200512/1571299351.html
Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 70 тысяч человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342670_0:41:2761:1594_1036x0_80_0_0_902467bdbb54a9d21ad88857f6b85c62.jpg
РИА Новости

Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 70 тысяч человек

07:20 12.05.2020
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© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки выросло на 3,6 тысячи человек и составляет 70 756, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В понедельник сообщалось о 67 152 заболевших, днем ранее - о 62 939.
По данным ведомства, на данный момент лечение в стране проходят 46 008 человек. Выздоровели после коронавируса 22 454 человека (1 538 за сутки), умерли 2 293 человека (87 за сутки).
Большая часть случаев выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксирован 23 401 случай заражения (1 230 за сутки). На втором месте по числу заболевших находится Гуджарат, самый западный штат Индии, – 8 541 случай (347 за сутки), на третье место вышел штат Тамилнад с 8 002 зараженными (798 за сутки).
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Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро, исключения составляют грузовые железнодорожные составы и авиарейсы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндияВ мире
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