Всех жителей Уханя решили протестировать на коронавирус

Улица в городе Ухань во время карантина

© AP Photo / Arek Rataj Улица в городе Ухань во время карантина

ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Оперативный штаб Оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй , который стал очагом коронавирусной инфекции , дал указание в течение десяти дней провести скрининг всего населения на COVID-19 после того, как в городе были выявлены новые случаи заражения, пишет издание "Пэнпай".

В Ухане 9 мая впервые после 4 апреля был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также 16 бессимптомных носителей, при этом все случаи – локальные, через сутки у пятерых их них проявились клинические признаки болезни, они были переквалифицированы в подтвержденные случаи. После этого уровень эпидемиологической угрозы района Дунсиху повысили с низкого до среднего.

Ухань 18 апреля был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.

По данным издания, оперативный штаб Уханя по борьбе с COVID-19 направил экстренное оповещение всем оперштабам городских районов в связи со сложившейся обстановкой.

"Принято решение в Ухане в пределах всего города провести скрининг всего населения на вирусную нуклеиновую кислоту", - говорится в оповещении.

Тестирование необходимо завершить в течение 10 дней.

Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя, который из-за вспышки коронавируса на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего от мира. Транспортное сообщение с городом было полностью приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускали автобусы и водный транспорт, не функционировали аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям было запрещено покидать город без особого разрешения.

За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50 339 случаев заражения, 3 869 человек скончались.

Постоянное проживающие население Уханя составляет около 11 миллионов человек.