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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T07:29
https://ria.ru/20200512/1571299140.html
Всех жителей Уханя решили протестировать на коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569883397_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d7296f30c138dee7364475d5ae7d7666.jpg
РИА Новости

Всех жителей Уханя решили протестировать на коронавирус

07:11 12.05.2020 (обновлено: 07:29 12.05.2020)
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© AP Photo / Arek RatajУлица в городе Ухань во время карантина
Улица в городе Ухань во время карантина
© AP Photo / Arek Rataj
ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй, который стал очагом коронавирусной инфекции, дал указание в течение десяти дней провести скрининг всего населения на COVID-19 после того, как в городе были выявлены новые случаи заражения, пишет издание "Пэнпай".
В Ухане 9 мая впервые после 4 апреля был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также 16 бессимптомных носителей, при этом все случаи – локальные, через сутки у пятерых их них проявились клинические признаки болезни, они были переквалифицированы в подтвержденные случаи. После этого уровень эпидемиологической угрозы района Дунсиху повысили с низкого до среднего.
Ухань 18 апреля был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.
По данным издания, оперативный штаб Уханя по борьбе с COVID-19 направил экстренное оповещение всем оперштабам городских районов в связи со сложившейся обстановкой.
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"Принято решение в Ухане в пределах всего города провести скрининг всего населения на вирусную нуклеиновую кислоту", - говорится в оповещении.
Тестирование необходимо завершить в течение 10 дней.
Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя, который из-за вспышки коронавируса на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего от мира. Транспортное сообщение с городом было полностью приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускали автобусы и водный транспорт, не функционировали аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям было запрещено покидать город без особого разрешения.
За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50 339 случаев заражения, 3 869 человек скончались.
Постоянное проживающие население Уханя составляет около 11 миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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