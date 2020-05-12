В Новосибирской области число больных COVID-19 выросло до 1,2 тысячи

НОВОСИБИРСК, 12 мая – РИА Новости. Более 1,2 тысячи случаев Более 1,2 тысячи случаев коронавируса выявили в Новосибирской области с начала пандемии, за последние сутки – 55 новых случаев, сообщил во вторник на оперативном совещании в облправительстве министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

"Нарастающим итогом зарегистрировано 1226 случаев коронавирусной инфекции. Выписано 338 человек, 15 летальных исходов", - сказал чиновник. В минувший понедельник общее количество случаев COVID-19 составляло 1171.

Хальзов также отметил, что с 29 апреля по 5 мая в Новосибирской области было зарегистрировано 1362 укуса клеща. "За все время с нарастающим итогом с момента первого укуса - 2540 всего. За прошедшую неделю рост практически на 60% выше аналогичного периода по сравнению с 2019 годом", - отметил он.

В минувший понедельник губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал журналистам, что в регионе коэффициент заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения составил 41,8 человека. Смертность составила 1,28% (погибли 15 человек).

Также, по словам главы региона, коэффициент распространения инфекции в области составляет 1,11. Коэффициент тестирования, то есть количество людей на 100 тысяч населения, которое тестируется за последние семь дней, за последнюю неделю составил 90 человек на 100 тысяч населения. Всего накопительным итогом протестировано более 58 тысяч человек.

Коечный фонд, который развернут в Новосибирской области для приема пациентов с коронавирусом, используется на 38%. Фактически 62% мощностей сегодня свободны и готовы к приему новых пациентов, отметил губернатор.