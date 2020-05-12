Режим самоизоляции в Туве продлили до конца мая

КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил на аппаратном совещании с правительством о решении продлить режим самоизоляции в республике до конца месяца.
"Принял решение продлить режим самоизоляции до 31 мая, учитывая ситуацию в республике", - сказал Кара-оол.
При этом он дал поручение правительству отрегулировать вопрос "некоторых смягчений".
По данным управления Роспотребнадзора Тувы на понедельник, в регионе с начала пандемии выявлено144 случая заболевания COVID-19, выздоровели 29 пациентов.
Клиническое течение у большинства больных оценивается как средней тяжести, у 27 человек с COVID-19 заболевание осложнено пневмонией, в том числе у беременной женщины и девятимесячного ребенка. Восемь человек находятся в реанимации, четыре – в тяжелом состоянии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.