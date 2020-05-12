Режим самоизоляции в Туве продлили до конца мая

Клиническое течение у большинства больных оценивается как средней тяжести, у 27 человек с COVID-19 заболевание осложнено пневмонией, в том числе у беременной женщины и девятимесячного ребенка. Восемь человек находятся в реанимации, четыре – в тяжелом состоянии.