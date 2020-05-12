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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T06:54
https://ria.ru/20200512/1571298848.html
На Камчатке скончался первый пациент с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199090_0:165:3052:1882_1036x0_80_0_0_3d4109be1bcaf0813830f1a12c83fd47.jpg
РИА Новости

На Камчатке скончался первый пациент с COVID-19

06:54 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач
Врач
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая – РИА Новости. Первый пациент с новой коронавирусной инфекцией скончался на Камчатке, сообщил врио губернатора края Владимир Солодов в Telegram-канале регионального оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19.
"Сегодня у нас в крае произошло крайне печальное, но, к сожалению, предсказуемое событие — мы открыли счёт летальных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией. У нас сегодня, к сожалению, скончался первый пациент, который страдал от коронавируса. Мужчина был старше 55 лет. Последние дни врачи вели очень интенсивную борьбу за его жизнь. К сожалению, она не увенчалась успехом. Связано это было с тем, что течение болезни было осложнено серьёзными хроническими заболеваниями — гипертонией, сахарным диабетом", - заявил врио главы региона.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего жителя края и еще раз призвал камчатцев соблюдать режим самоизоляции и масочный режим, который действует в регионе до 31 мая включительно.
По данным на 12 мая, в Камчатском крае зарегистрировано 390 случая заражения коронавирусной инфекцией. За весь период выздоровели 78 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Камчатский крайОбщество
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