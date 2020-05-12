На Камчатке скончался первый пациент с COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая – РИА Новости. Первый пациент с новой коронавирусной инфекцией скончался на Камчатке, сообщил врио губернатора края Владимир Солодов в Telegram-канале регионального оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19.
"Сегодня у нас в крае произошло крайне печальное, но, к сожалению, предсказуемое событие — мы открыли счёт летальных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией. У нас сегодня, к сожалению, скончался первый пациент, который страдал от коронавируса. Мужчина был старше 55 лет. Последние дни врачи вели очень интенсивную борьбу за его жизнь. К сожалению, она не увенчалась успехом. Связано это было с тем, что течение болезни было осложнено серьёзными хроническими заболеваниями — гипертонией, сахарным диабетом", - заявил врио главы региона.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего жителя края и еще раз призвал камчатцев соблюдать режим самоизоляции и масочный режим, который действует в регионе до 31 мая включительно.
По данным на 12 мая, в Камчатском крае зарегистрировано 390 случая заражения коронавирусной инфекцией. За весь период выздоровели 78 человек.
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