В Германии число случаев заражения коронавирусом превысило 170 тысяч

Накануне медики выявили 357 случаев, 22 человека с коронавирусом скончались.
За последние сутки в стране зафиксированы 933 случая заражения, количество летальных исходов возросло на 116. Более 147 тысяч заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (44 593), Северном Рейне-Вестфалии (35 333) и Баден-Вюртемберге (33 359). В Берлине зафиксировано 6274 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.