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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T06:42
https://ria.ru/20200512/1571298778.html
В Германии число случаев заражения коронавирусом превысило 170 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

В Германии число случаев заражения коронавирусом превысило 170 тысяч

06:42 12.05.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Германии превысило 170 тысяч, умерли свыше 7,5 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Накануне медики выявили 357 случаев, 22 человека с коронавирусом скончались.
За последние сутки в стране зафиксированы 933 случая заражения, количество летальных исходов возросло на 116. Более 147 тысяч заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (44 593), Северном Рейне-Вестфалии (35 333) и Баден-Вюртемберге (33 359). В Берлине зафиксировано 6274 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
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