В Приморье число погибших от коронавируса выросло до 12 человек

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Еще два жителя Приморья с диагнозом "коронавирус" умерли, 27 – поправились, сообщает правительство региона.
"Двое пожилых приморцев умерли от коронавируса. Получены заключения о смерти на двух пациентов 1938 и 1941 годов рождения. Оба имели серьезные хронические и сопутствующие заболевания, которые осложнились двусторонней пневмонией и коронавирусной инфекцией. Болезнь в обоих случаях протекала в крайне тяжелой форме. Несмотря на все усилия врачей спасти пациентов не удалось", - говорится в сообщении.
Таким образом, общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 12 человек.
По состоянию на 12 мая, еще 27 приморцев выздоровели - общее число победивших коронавирусную инфекцию достигло 240 человек. Это четверть от всех пациентов в регионе, которым был поставлен диагноз "коронавирус".
В Приморье общее число заболевших коронавирусом составляет 955 человек. С 31 марта в регионе введен режим полной самоизоляции. Ограничительные меры продлены до 1 июня.
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