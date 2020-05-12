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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T06:22
https://ria.ru/20200512/1571298599.html
В Приморье число погибших от коронавируса выросло до 12 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_8dc8032943ba7761192671142f09a7d9.jpg
РИА Новости

В Приморье число погибших от коронавируса выросло до 12 человек

06:22 12.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Еще два жителя Приморья с диагнозом "коронавирус" умерли, 27 – поправились, сообщает правительство региона.
"Двое пожилых приморцев умерли от коронавируса. Получены заключения о смерти на двух пациентов 1938 и 1941 годов рождения. Оба имели серьезные хронические и сопутствующие заболевания, которые осложнились двусторонней пневмонией и коронавирусной инфекцией. Болезнь в обоих случаях протекала в крайне тяжелой форме. Несмотря на все усилия врачей спасти пациентов не удалось", - говорится в сообщении.
Таким образом, общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 12 человек.
По состоянию на 12 мая, еще 27 приморцев выздоровели - общее число победивших коронавирусную инфекцию достигло 240 человек. Это четверть от всех пациентов в регионе, которым был поставлен диагноз "коронавирус".
В Приморье общее число заболевших коронавирусом составляет 955 человек. С 31 марта в регионе введен режим полной самоизоляции. Ограничительные меры продлены до 1 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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