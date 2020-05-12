В Приморье число погибших от коронавируса выросло до 12 человек

"Двое пожилых приморцев умерли от коронавируса. Получены заключения о смерти на двух пациентов 1938 и 1941 годов рождения. Оба имели серьезные хронические и сопутствующие заболевания, которые осложнились двусторонней пневмонией и коронавирусной инфекцией. Болезнь в обоих случаях протекала в крайне тяжелой форме. Несмотря на все усилия врачей спасти пациентов не удалось", - говорится в сообщении.