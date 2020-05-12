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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T07:03
https://ria.ru/20200512/1571298559.html
На Сахалине введут въезд по пропускам
https://cdn25.img.ria.ru/images/151933/69/1519336917_0:30:2984:1708_1036x0_80_0_0_de80009db832f3bbe0016e8bc1b77bdb.jpg
РИА Новости

На Сахалине введут въезд по пропускам

06:13 12.05.2020 (обновлено: 07:03 12.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСмотровая площадка спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" на горе Большевик в Южно-Сахалинске
Смотровая площадка спортивно-туристического комплекса Горный воздух на горе Большевик в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Смотровая площадка спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" на горе Большевик в Южно-Сахалинске. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мая – РИА Новости. Въезд в Сахалинскую область с 14 мая будет возможен только при наличии цифровых пропусков, сообщает во вторник правительство региона.
С просьбой "закрыть регион" к губернатору обратились местные жители.
"Нам необходимо обеспечить производственный процесс, работу важных отраслей экономики. Поэтому было принято решение ограничить въезд в Сахалинскую область и ввести цифровые пропуска", – приводит пресс-служба слова главы региона Валерия Лимаренко.
С 14 мая все прибывающие в область обязаны предъявить сахалинскую регистрацию, при ее отсутствии необходимо оформить цифровой пропуск.
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"Для этого перед отправкой в регион ему необходимо заполнить анкету. Она будет содержать сведения об адресе и данные предприятия, пригласившего работника. С другой стороны работодатель также должен уведомить о приглашении на работу. Страницу "Цифровой пропуск" разместят на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области. Оформлять документы планируется на территории аэропорта Южно-Сахалинска", - пояснили в правительстве.

За неисполнение требований физическому лицу грозит штраф до 30 тысяч рублей, юридическому лицу – до 300 тысяч рублей.
По данным оперштаба, в регионе официально подтвержден 41 случай заражения коронавирусом, 20 человек выздоровели, 21 пациент продолжает лечение.
В настоящее время прибывающие на остров сдают тесты на COVID-19 в аэропорту и на паромной переправе. Все пассажиры получают предписание об обязательной двухнедельной изоляции на дому или в специализированных обсерваторах.
Режим повышенной готовности в регионе действует до 31 мая, однако с 12 мая планируется открыть объекты торговли и сервиса с отдельным входом.
По последним данным, в России около 221 тысячи человек заразились коронавирусом, из них более чем 39 тысячам удалось победить инфекцию, 2009 пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СахалинОбщество
Популярные комментарии
Не понимаю почему минусуют? Я сахалинец, у нас вирус только завозной, много людей работают на вахтах, вот для этого и нужны пропуска, чтоб работодатель делал вызов вахтовиков на основании этих пропусков, так как вирус завозной, по сути на Сахалине не нужна самоизоляция
12 мая, 07:43
Юра Варфоломеев
29380104
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