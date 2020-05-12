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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T05:51
https://ria.ru/20200512/1571298407.html
Опрос показал, как будут вести себя люди после создания вакцины от COVID
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570098383_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_b95ee5f7cdb600d5025d2b10ce44c7a3.jpg
РИА Новости

Опрос показал, как будут вести себя люди после создания вакцины от COVID

05:51 12.05.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на улице Нью-Йорка
Люди в медицинских масках на улице Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Примерно каждый пятый житель США, Великобритании, Швеции, Германии и Японии с меньшей вероятностью будет летать на самолетах, есть в ресторанах и ходить в кино даже после создания вакцины от коронавируса, приводит портал Axios данные исследования центра международных стратегических коммуникаций Kekst CNC.
По данным издания, исследование показало, что опасения из-за возможного заражения и потери работы постепенно стираются, вместо них появляется осознание, что жизнь изменится даже после ослабления кризиса.
Респондентам предлагалось представить, что ученые уже создали вакцину, и теперь она доступна во всем мире. Им был задан вопрос, как, по их мнению, изменится жизнь после пандемии коронавируса. Согласно результатам, 27% опрошенных в Великобритании, 32% в США, 30% в Швеции, 30% в Японии, 34% в Германии с меньшей долей вероятности будут летать на самолетах. Чуть меньше жителей этих стран планируют не ездить на общественном транспорте. Кроме того, в среднем около 26% жителей этих стран заявили, что с меньшей вероятностью будут есть вне дома (большинство из них в США - 35%), и примерно такое же число людей будут стараться не ходить в кино.
Вместе с тем, исследование показало, что самые серьезные опасения из-за финансового кризиса, трудоустройства и экономической ситуации отмечаются у жителей США, меньше всего по этому поводу беспокоятся жители Швеции. Жители Японии меньше остальных довольны реагированием своего правительства на ситуацию, при этом 51% жителей Германии и 65% жителей Британии согласны, что правительство "оказывает бизнесу необходимую поддержку".
В исследовании, которое проводилось 27 апреля - 1 мая, приняли участие тысяча человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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