Опрос показал, как будут вести себя люди после создания вакцины от COVID

Респондентам предлагалось представить, что ученые уже создали вакцину, и теперь она доступна во всем мире. Им был задан вопрос, как, по их мнению, изменится жизнь после пандемии коронавируса. Согласно результатам, 27% опрошенных в Великобритании, 32% в США, 30% в Швеции, 30% в Японии, 34% в Германии с меньшей долей вероятности будут летать на самолетах. Чуть меньше жителей этих стран планируют не ездить на общественном транспорте. Кроме того, в среднем около 26% жителей этих стран заявили, что с меньшей вероятностью будут есть вне дома (большинство из них в США - 35%), и примерно такое же число людей будут стараться не ходить в кино.