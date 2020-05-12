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2020-05-12T05:31
https://ria.ru/20200512/1571298333.html
Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении
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РИА Новости

Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении

05:31 12.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. МИД Украины сделало ненавистническое заявление по трагедии 2 мая в Одессе, продемонстрировав свою "шизофрению", об этом в интервью телеканалу "112" заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович.
"Министерство иностранных дел – это вотчина президента страны, это он отвечает за МИД, это его работа, по конституции и по всему. По странному стечению обстоятельств, МИД является всегда у нас абсолютным рассадником, как бы это сказать, шизофрении", - заявил парламентарий.
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По его словам, заявление украинского внешнеполитического ведомства по трагедии 2 мая в Одессе является пределом "полуфашистской тупости", наглости, ненависти к людям. "А президенту надо выбрать, с кем он: с МИДом или с народом, который тебя выбирал", - отметил Рабинович.
Он добавил, что на Украине президенты или политические партии зачастую декларируют на выборах одно, но после выборов уже начинают говорить, что этого не было. "Поэтому, к сожалению, мы имеем то, что имеем", - заключил депутат.
Ранее в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии в Одессе 2 мая 2014 года заявили, что Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины тех трагических событий. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал подобные заявления цинизмом и наглостью, отметив, что Киев пытается снять с себя ответственность и найти оправдание собственному преступному бездействию.
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После смены власти на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
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