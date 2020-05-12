Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении

"Министерство иностранных дел – это вотчина президента страны, это он отвечает за МИД, это его работа, по конституции и по всему. По странному стечению обстоятельств, МИД является всегда у нас абсолютным рассадником, как бы это сказать, шизофрении", - заявил парламентарий.

По его словам, заявление украинского внешнеполитического ведомства по трагедии 2 мая в Одессе является пределом "полуфашистской тупости", наглости, ненависти к людям. "А президенту надо выбрать, с кем он: с МИДом или с народом, который тебя выбирал", - отметил Рабинович.

Он добавил, что на Украине президенты или политические партии зачастую декларируют на выборах одно, но после выборов уже начинают говорить, что этого не было. "Поэтому, к сожалению, мы имеем то, что имеем", - заключил депутат.

Ранее в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии в Одессе 2 мая 2014 года заявили, что Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины тех трагических событий. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал подобные заявления цинизмом и наглостью, отметив, что Киев пытается снять с себя ответственность и найти оправдание собственному преступному бездействию.

После смены власти на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.