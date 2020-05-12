В Бурятии учредят медаль за борьбу с COVID-19

"Бурятия учредит медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующее поручение правительству республики дал глава Бурятии Алексей Цыденов на очередном совещании Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Медаль приравнена к госнаградам и ей будут отмечать медработников, несущих службу непосредственно в очагах инфекции и инфекционных стационарах, где лечат пациентов с COVID-19. Цыденов поручил проработать вопрос о критериях отбора претендентов и в течение 10 рабочих дней представить порядок представления к награде. Название и дизайн награды выберут жители республики.