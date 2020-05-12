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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T04:55
https://ria.ru/20200512/1571298205.html
В Бурятии учредят медаль за борьбу с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199787_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e6a44e37bfb112988e78eadb5e86a8e7.jpg
РИА Новости

В Бурятии учредят медаль за борьбу с COVID-19

04:55 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач с пациентом
Врач с пациентом
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач с пациентом
КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству республики учредить медаль за борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Бурятия учредит медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующее поручение правительству республики дал глава Бурятии Алексей Цыденов на очередном совещании Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Медаль приравнена к госнаградам и ей будут отмечать медработников, несущих службу непосредственно в очагах инфекции и инфекционных стационарах, где лечат пациентов с COVID-19. Цыденов поручил проработать вопрос о критериях отбора претендентов и в течение 10 рабочих дней представить порядок представления к награде. Название и дизайн награды выберут жители республики.
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро понедельника в республике зарегистрировано 659 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. Вылечились 191 человек, умерли пять человек. Проходят лечение в стационарах 290 пациентов, на амбулаторном лечении, в пансионате 173 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияАлексей ЦыденовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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