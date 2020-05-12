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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T04:53
https://ria.ru/20200512/1571298165.html
Ограничения из-за COVID-19 в Забайкалье продлили до 25 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199068_0:98:3290:1949_1036x0_80_0_0_b3421ed6b809cd0c4ac3ae53a9f69a73.jpg
РИА Новости

Ограничения из-за COVID-19 в Забайкалье продлили до 25 мая

04:53 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедик
Медик
© РИА Новости / Илья Питалев
Медик
КРАСНОЯРСК, 12 май - РИА Новости. Ограничения, связанные с коронавирусом в Забайкальском крае, продлили до 25 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю принято решение о продлении режима ограничений в регионе до 25 мая. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации режим будет продлен на более длительный срок, а в случае улучшения - регион будет снимать ограничительные мероприятия поэтапно", - говорится в сообщении.
По информации координационного штаба по противодействию распространению коронавируса в Забайкальском крае, прогнозный показатель заболеваемости, на основании которого принимается решение об ослаблении режима, более чем в полтора раза превышает необходимый уровень.  Уточняется, что регион будет снимать ограничительные мероприятия поэтапно. Основанием для этого являются наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19, показатель тестирования населения, уровень летальности. Также учитывается регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмониями в сравнении с уровнем, рассчитанным за последние три года.
По состоянию на 11 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 364 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 41 из них – дети. Выздоровели 115 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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