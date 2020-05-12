Ограничения из-за COVID-19 в Забайкалье продлили до 25 мая

"На основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю принято решение о продлении режима ограничений в регионе до 25 мая. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации режим будет продлен на более длительный срок, а в случае улучшения - регион будет снимать ограничительные мероприятия поэтапно", - говорится в сообщении.

По информации координационного штаба по противодействию распространению коронавируса в Забайкальском крае, прогнозный показатель заболеваемости, на основании которого принимается решение об ослаблении режима, более чем в полтора раза превышает необходимый уровень. Уточняется, что регион будет снимать ограничительные мероприятия поэтапно. Основанием для этого являются наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19, показатель тестирования населения, уровень летальности. Также учитывается регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмониями в сравнении с уровнем, рассчитанным за последние три года.