Ограничения из-за COVID-19 в Забайкалье продлили до 25 мая

КРАСНОЯРСК, 12 май - РИА Новости. Ограничения, связанные с коронавирусом в Забайкальском крае, продлили до 25 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю принято решение о продлении режима ограничений в регионе до 25 мая. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации режим будет продлен на более длительный срок, а в случае улучшения - регион будет снимать ограничительные мероприятия поэтапно", - говорится в сообщении.
По информации координационного штаба по противодействию распространению коронавируса в Забайкальском крае, прогнозный показатель заболеваемости, на основании которого принимается решение об ослаблении режима, более чем в полтора раза превышает необходимый уровень. Уточняется, что регион будет снимать ограничительные мероприятия поэтапно. Основанием для этого являются наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19, показатель тестирования населения, уровень летальности. Также учитывается регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмониями в сравнении с уровнем, рассчитанным за последние три года.
По состоянию на 11 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 364 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 41 из них – дети. Выздоровели 115 человек.
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