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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T05:10
https://ria.ru/20200512/1571298101.html
Кожемяко считает, что в регионе рано ослаблять ограничения
https://cdn25.img.ria.ru/images/155833/09/1558330985_0:253:2048:1405_1036x0_80_0_0_b3f394d282e16f8365fb2c90104bfca5.jpg
РИА Новости

Кожемяко считает, что в регионе рано ослаблять ограничения

04:41 12.05.2020 (обновлено: 05:10 12.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
Президент России Владимир Путин на совещании в понедельник объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней 12 мая завершается. Региональные власти в зависимости от ситуации с коронавирусом могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случаях дополнять ограничения.
"Эпидемиологическая обстановка в крае остается непростой. О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить, но сейчас наша задача – сделать все, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат. Необходимо также продолжить работу по выявлению правонарушителей санитарно-эпидемиологических требований", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
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По данным главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, недельный темп прироста заболевших - 56%, среднесуточный – 8%. "Темпы прироста говорят о том, что заболеваемость прогрессирует. В связи с этим считаю, что продление ограничительных мероприятий – это целенаправленная мера и ее необходимо продолжить", – сказала Детковская.
По информации министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, на сегодняшний день в медицинских учреждениях развернуто 1168 коек для лечения больных COVID-19. "Увеличилось число тяжелых пациентов – сегодня это 66 человек, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ", – добавила она.
В Приморье общее число заболевших коронавирусом составляет 955 человек. С 31 марта в регионе введен режим полной самоизоляции. Ограничительные меры продлены до 1 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег КожемякоПриморский крайОбщество
Популярные комментарии
"...Необходимо также продолжить работу по выявлению правонарушителей санитарно-эпидемиологических требований" Почему он не сказал что нужно провести мероприятия по ускорению создания препарата способного "блокировать заболевание" или создания условий для нормализации работы предприятий? Почему он определил для себя и гос структур тактику выявления правонарушений? Другими словами: "... мы ничего не делали и делать не планируем! Если кто не согласен тот нарушитель, а нарушители будут злостно наказываться!"
12 мая, 06:34
Polikarpovich-polikarp Полли
1000000
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