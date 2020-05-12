Кожемяко считает, что в регионе рано ослаблять ограничения

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
Президент России Владимир Путин на совещании в понедельник объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней 12 мая завершается. Региональные власти в зависимости от ситуации с коронавирусом могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случаях дополнять ограничения.
"Эпидемиологическая обстановка в крае остается непростой. О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить, но сейчас наша задача – сделать все, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат. Необходимо также продолжить работу по выявлению правонарушителей санитарно-эпидемиологических требований", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
По данным главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, недельный темп прироста заболевших - 56%, среднесуточный – 8%. "Темпы прироста говорят о том, что заболеваемость прогрессирует. В связи с этим считаю, что продление ограничительных мероприятий – это целенаправленная мера и ее необходимо продолжить", – сказала Детковская.
По информации министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, на сегодняшний день в медицинских учреждениях развернуто 1168 коек для лечения больных COVID-19. "Увеличилось число тяжелых пациентов – сегодня это 66 человек, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ", – добавила она.
В Приморье общее число заболевших коронавирусом составляет 955 человек. С 31 марта в регионе введен режим полной самоизоляции. Ограничительные меры продлены до 1 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.