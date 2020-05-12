Кожемяко считает, что в регионе рано ослаблять ограничения

"Эпидемиологическая обстановка в крае остается непростой. О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить, но сейчас наша задача – сделать все, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат. Необходимо также продолжить работу по выявлению правонарушителей санитарно-эпидемиологических требований", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.