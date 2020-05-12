В Приморье за сутки выявили 48 заболевших COVID-19

"По состоянию на 12 мая в крае зарегистрировано еще 48 лабораторно подтвержденных случаев COVID+. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 955 человек. Увеличилось число тяжелых пациентов – сегодня это 66 человек, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.