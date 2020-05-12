Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T04:39
https://ria.ru/20200512/1571298072.html
В Приморье за сутки выявили 48 заболевших COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

В Приморье за сутки выявили 48 заболевших COVID-19

04:39 12.05.2020
455
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Еще 48 заболевших коронавирусом выявлено в Приморье за сутки, общее число возросло до 955, сообщает правительство региона.
"По состоянию на 12 мая в крае зарегистрировано еще 48 лабораторно подтвержденных случаев COVID+. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 955 человек. Увеличилось число тяжелых пациентов – сегодня это 66 человек, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Число заразившихся коронавирусом выросло до 955, 66 человек в тяжёлом состоянии, 17 пациентов на ИВЛ. С начала эпидемии умерли 10 приморцев с коронавирусом, выздоровели 188 человек.
Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечены 135 инфицированных. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.
Большинство заболевших - это люди, находившиеся в контакте с больными родственниками или сослуживцами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Приморский крайОбщество
Рекомендуем
Актер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
Кожемяко считает, что в регионе рано ослаблять ограничения
Прохожий в маске на Калужской площади в Москве
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила особенности иммунитета к COVID-19
Медицинская маска
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
Врач с пациентом
Медики в Хабаровском крае получат доплаты за работу с больными COVID-19
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Медик
Ограничения из-за COVID-19 в Забайкалье продлили до 25 мая
Анализ на коронавирус
Эксперт назвал факторы, "обманывающие" тест на коронавирус
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
В Китае за сутки выявили один случай заражения коронавирусом
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Приморье число погибших от коронавируса выросло до 12 человек
Врач с пациентом
В Бурятии учредят медаль за борьбу с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11Москвичам пообещали июльское тепло и ливневые дожди во вторник
08:07ЕР внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство
08:06Названа причина пожара в больнице в Петербурге
08:04Во Владивостоке три человека пострадали при взрыве баллона на верфи
08:00В Таиланде выявили два новых случая коронавируса
08:00Из горящей больницы в Петербурге эвакуировали 150 человек
07:59Более 90 россиян прибыли вывозным рейсом с Бали в Екатеринбург
07:56В ЕАО продлили режим самоизоляции
07:53В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом
07:51На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу
07:48При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
07:45Житель Бурятии распылил газ на бригаду скорой после просьбы убрать собаку
07:37Зараженного COVID-19 жителя Забайкалья госпитализируют по решению суда
07:35Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 23 тысячи
07:26Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана
07:21Китай вывел на орбиту два спутника связи
07:20Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 70 тысяч человек
07:14В Хакасии число заболевших COVID-19 превысило 500 человек
07:11Всех жителей Уханя решили протестировать на коронавирус
07:09Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением
Лента новостейМолния