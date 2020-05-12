В Приморье за сутки выявили 48 заболевших COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Еще 48 заболевших коронавирусом выявлено в Приморье за сутки, общее число возросло до 955, сообщает правительство региона.
"По состоянию на 12 мая в крае зарегистрировано еще 48 лабораторно подтвержденных случаев COVID+. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 955 человек. Увеличилось число тяжелых пациентов – сегодня это 66 человек, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Число заразившихся коронавирусом выросло до 955, 66 человек в тяжёлом состоянии, 17 пациентов на ИВЛ. С начала эпидемии умерли 10 приморцев с коронавирусом, выздоровели 188 человек.
Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечены 135 инфицированных. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.
Большинство заболевших - это люди, находившиеся в контакте с больными родственниками или сослуживцами.
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