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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T04:18
https://ria.ru/20200512/1571297946.html
В Китае за сутки выявили один случай заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305368_0:0:3171:1785_1036x0_80_0_0_a88cfc565da8a928831956fc915e009c.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили один случай заражения коронавирусом

04:18 12.05.2020
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 12 мая - РИА Новости. Один новый случай заражения коронавирусом и 15 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 27 пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что единственный зарегистрированный случай заражения был ввозным и выявлен в автономном районе Внутренняя Монголия.
В общей сложности в Китае был зарегистрирован 1691 ввозной случай COVID-19, из них 1611 уже выздоровели, в больницах остаются 80 человек.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 919 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 115 человек (10 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 171 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.
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С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 15 таких случаев, все локальные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 35 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 760 бессимптомных носителей.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1047 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 985 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (42 уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (семь скончались, 368 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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