В Белом доме обругали Иран после предложения обменяться заключенными

ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Высокопоставленный чиновник министерства внутренней безопасности США Кен Куччинелли ответил бранью на предложение Ирана обменяться заключенными, обвинив Тегеран в нежелании принять своих граждан.
Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов к обмену заключенными с США.
"Зариф, вы несколько месяцев затягивали процесс с МВБ (США), пока мы пытались вернуть Сируса Асгари. И тут вы неожиданно просыпаетесь как-то раз на днях и говорите, что вы хотите его возвращения. Вы говорите, что вам нужно возвращение всех ваших граждан, а я называю это чушью собачьей. Как насчет того, чтобы вы ответили за свои слова?" - написал в Twitter Куччинелли, который исполняет обязанности первого замминистра внутренней безопасности США.
"У нас 11 ваших граждан, незаконных мигрантов, которые пытаются вернуться в вашу страну. Вы неожиданно говорите, что вы хотите их возвращения, как насчет того, чтобы вы наняли самолет, а мы вернули всех 11 сразу?.. Хватит затягивать, пошлите самолет" - добавил Куччинелли.
Предполагается, что Иран может отпустить американца Майкла Уайта, который заразился коронавирусом в иранской тюрьме и был отпущен на поруки в швейцарское посольство в Тегеране. США могли бы вернуть Тегерану известного ученого Сируса Асгари, который был задержан в США в 2017 году по обвинению в нарушении американских санкций против Ирана.
Несмотря на то, что суд в США оправдал Асгари, его до сих пор держат в миграционной тюрьме под тем предлогом, что его виза истекла за время процесса, и Асгари якобы оказался нелегальным мигрантом в США. Ученый заявлял, что он готов сам купить себе билет домой, однако его до сих пор не отпустили.
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