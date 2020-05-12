Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T04:37
https://ria.ru/20200512/1571297915.html
В Белом доме обругали Иран после предложения обменяться заключенными
https://cdn24.img.ria.ru/images/151876/36/1518763628_0:245:8256:4889_1036x0_80_0_0_2ed0ab816e85156651ba923e2f252f5f.jpg
РИА Новости

В Белом доме обругали Иран после предложения обменяться заключенными

04:16 12.05.2020 (обновлено: 04:37 12.05.2020)
1384
© AP Photo / Sean RayfordИсправительное учреждение в США
Исправительное учреждение в США
© AP Photo / Sean Rayford
Исправительное учреждение в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Высокопоставленный чиновник министерства внутренней безопасности США Кен Куччинелли ответил бранью на предложение Ирана обменяться заключенными, обвинив Тегеран в нежелании принять своих граждан.
Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов к обмену заключенными с США.

"Зариф, вы несколько месяцев затягивали процесс с МВБ (США), пока мы пытались вернуть Сируса Асгари. И тут вы неожиданно просыпаетесь как-то раз на днях и говорите, что вы хотите его возвращения. Вы говорите, что вам нужно возвращение всех ваших граждан, а я называю это чушью собачьей. Как насчет того, чтобы вы ответили за свои слова?" - написал в Twitter Куччинелли, который исполняет обязанности первого замминистра внутренней безопасности США.

Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
9 мая, 12:20
МИД Ирана попросил ООН призвать США к ответу за выход из ядерной сделки
"У нас 11 ваших граждан, незаконных мигрантов, которые пытаются вернуться в вашу страну. Вы неожиданно говорите, что вы хотите их возвращения, как насчет того, чтобы вы наняли самолет, а мы вернули всех 11 сразу?.. Хватит затягивать, пошлите самолет" - добавил Куччинелли.
Предполагается, что Иран может отпустить американца Майкла Уайта, который заразился коронавирусом в иранской тюрьме и был отпущен на поруки в швейцарское посольство в Тегеране. США могли бы вернуть Тегерану известного ученого Сируса Асгари, который был задержан в США в 2017 году по обвинению в нарушении американских санкций против Ирана.
Несмотря на то, что суд в США оправдал Асгари, его до сих пор держат в миграционной тюрьме под тем предлогом, что его виза истекла за время процесса, и Асгари якобы оказался нелегальным мигрантом в США. Ученый заявлял, что он готов сам купить себе билет домой, однако его до сих пор не отпустили.
Военные катера Ирана рядом с американским эсминцем Paul Hamilton в Персидском заливе
1 мая, 15:09
Иран объяснил инцидент с США в Персидском заливе
12122747
Обсудить 1
Министерство внутренней безопасности СШАИранСШАВ мире
Рекомендуем
Радар Globus, расположенный на территории норвежского города Вардё
СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу у России"
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении
Президент США Дональд Трамп
Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
Бомбардировщик Ту-160, на основе которого планируется разработать пассажирский лайнер
Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера
Анализ на коронавирус
Эксперт назвал факторы, "обманывающие" тест на коронавирус
Андрей Власов
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
Посольство России в Чехии
Российский дипломат в Чехии стал получать угрозы
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Лес
Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето
Покупатель в аптеке
Комаровский рассказал, полезны ли витамины для профилактики COVID-19
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
В Китае за сутки выявили один случай заражения коронавирусом
Люди в медицинских масках на улице Нью-Йорка
Опрос показал, как будут вести себя люди после создания вакцины от COVID
Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай
Немцы нашли себе лучшего врага, чем Россия. Он нравится Америке
Огонь из пистолета Удав
Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11Москвичам пообещали июльское тепло и ливневые дожди во вторник
08:07ЕР внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство
08:06Названа причина пожара в больнице в Петербурге
08:04Во Владивостоке три человека пострадали при взрыве баллона на верфи
08:00В Таиланде выявили два новых случая коронавируса
08:00Из горящей больницы в Петербурге эвакуировали 150 человек
07:59Более 90 россиян прибыли вывозным рейсом с Бали в Екатеринбург
07:56В ЕАО продлили режим самоизоляции
07:53В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом
07:51На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу
07:48При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
07:45Житель Бурятии распылил газ на бригаду скорой после просьбы убрать собаку
07:37Зараженного COVID-19 жителя Забайкалья госпитализируют по решению суда
07:35Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 23 тысячи
07:26Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана
07:21Китай вывел на орбиту два спутника связи
07:20Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 70 тысяч человек
07:14В Хакасии число заболевших COVID-19 превысило 500 человек
07:11Всех жителей Уханя решили протестировать на коронавирус
07:09Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением
Лента новостейМолния