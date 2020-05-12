В Белом доме обругали Иран после предложения обменяться заключенными

"Зариф, вы несколько месяцев затягивали процесс с МВБ (США), пока мы пытались вернуть Сируса Асгари. И тут вы неожиданно просыпаетесь как-то раз на днях и говорите, что вы хотите его возвращения. Вы говорите, что вам нужно возвращение всех ваших граждан, а я называю это чушью собачьей. Как насчет того, чтобы вы ответили за свои слова?" - написал в Twitter Куччинелли, который исполняет обязанности первого замминистра внутренней безопасности США.