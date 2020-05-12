Медики в Хабаровском крае получат доплаты за работу с больными COVID-19

"Деньги на доплаты лечебным учреждениям уже перечислены, до 15 мая их выдадут вместе с зарплатами врачам и другим медицинским работникам, занятым на борьбе с COVID-19. Из федерального бюджета на доплаты направлено 246,5 миллиона рублей, из краевого бюджета на стимулирующие выплаты перечислено 237 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что согласно постановлению правительства края о стимулирующих выплатах, надбавки получат как сотрудники медучреждений по федеральному перечню, так и работники, которые в него не попали. Так, в краевой перечень добавлены врачи-эпидемиологи, ​ лаборанты, работающие с тестами COVID-19, патологоанатомы, водители, перевозящие медиков, дезинфекторы, кастелянши, няни, уборщики помещений, где лечатся пациенты с COVID-19. Выплаты им начислены с 1 апреля. В зависимости от занимаемой должности, они получат от 10 до 50 тысяч рублей.