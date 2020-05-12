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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T04:08
https://ria.ru/20200512/1571297832.html
Медики в Хабаровском крае получат доплаты за работу с больными COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199798_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3e413ca9b94659354652cd92fe4a168f.jpg
РИА Новости

Медики в Хабаровском крае получат доплаты за работу с больными COVID-19

04:08 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач с пациентом
Врач с пациентом
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач с пациентом
ХАБАРОВСК, 12 мая – РИА Новости. Более 483 миллионов рублей федеральных и краевых средств перечислено больницам Хабаровского края на доплаты медикам, работающим с заболевшими COVID-19, деньги они получат вместе с зарплатами до 15 мая, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Деньги на доплаты лечебным учреждениям уже перечислены, до 15 мая их выдадут вместе с зарплатами врачам и другим медицинским работникам, занятым на борьбе с COVID-19. Из федерального бюджета на доплаты направлено 246,5 миллиона рублей, из краевого бюджета на стимулирующие выплаты перечислено 237 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что согласно постановлению правительства края о стимулирующих выплатах, надбавки получат как сотрудники медучреждений по федеральному перечню, так и работники, которые в него не попали. Так, в краевой перечень добавлены врачи-эпидемиологи, ​ лаборанты, работающие с тестами COVID-19, патологоанатомы, водители, перевозящие медиков, дезинфекторы, кастелянши, няни, уборщики помещений, где лечатся пациенты с COVID-19. Выплаты им начислены с 1 апреля. В зависимости от занимаемой должности, они получат от 10 до 50 тысяч рублей.
По данным краевого правительства, с начала пандемии в крае зарегистрировано 935 случаев заболевания коронавирусом, из них 39 за последние сутки. Из всех заболевших 365 выздоровели, семь пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих заболеваний. На лечении находятся 563 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Хабаровский крайОбщество
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