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РИА Наука
2020-05-12T04:15
https://ria.ru/20200512/1571297791.html
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_8dc8032943ba7761192671142f09a7d9.jpg
РИА Новости

Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19

04:05 12.05.2020 (обновлено: 04:15 12.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сильный и продолжительный иммунитет формируется только семи — восьми процентов переболевших COVID-19, нередко самый устойчивый иммунитет получают пациенты, у которых течение болезни было тяжелым, сообщила РИА новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.

"У нас есть люди, которые переболели, у них была температура и кашель, но у них нет антител к коронавирусу (таких пациентов около семи — восьми процентов). Это значит, что они избавились от инфекции с помощью интерферонов, которые оперативно вырабатываются в организме человека в ответ на вирус. В этом случае интерфероны сами справились, и антитела не возникли, потому у этих переболевших нет иммунитета к COVID-19", - сказала Баранова.

По словам биолога, противовес этой группе пациентов составляют переболевшие коронавирусом люди с большим количеством антител и хорошим иммунитетом. Таких людей также семь — восемь процентов.
"У нас есть супер-люди, у которых такой мощный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других людей конвалесцентной плазмой, что и делается", - добавила Баранова.
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Эксперт отметила, что между этими двумя группами расположились остальные переболевшие коронавирусом. У них возникать иммунитет к коронавирусу разной силы, однако как минимум у 40% он довольно слабый.
У некоторых переболевших, по словам Барановой, уровень антител, то есть иммунитет, заметно падает в течение месяца. У этой группы выздоровевших возникает риск повторного заражения.
"Все это - следствие простой вещи, что люди разные, и по-разному переносят заболевание. Ученые выяснили, что прочнее иммунитет у людей старшего возраста, которые перенесли тяжелое течение COVID-19", - сказала эксперт.
Как уточнила биолог, эти знания о том, как и у кого формируется иммунитет к COVID-19, получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента. Исследования проходили под руководством профессора Фан Ву (Fum Wu) в Шанхайском медицинском центре и ряде других научных заведений.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщила о более четырех миллионах зараженных, из которых около 279 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. По последним данным, в России около 221 тысячи человек заразились коронавирусом, из них более чем 39 тысячам удалось победить инфекцию, 2009 пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА НаукаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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