На Камчатке саперы обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Саперы инженерного подразделения Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) на Камчатке обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Опасную находку обнаружили строители при проведении земляных работ в прибрежной зоне Култучного озера в Петропавловске-Камчатском. На место, где обнаружили боеприпас, выехало дежурное подразделение саперов ОКВС. Специалисты осмотрели её и идентифицировали как авиационную бомбу типа ФАБ-100 без взрывателя", - сообщил Воскресенский.
По его словам, учитывая удовлетворительное состояние авиабомбы, было принято решение расширить оцепление опасного района и вывезти ее для утилизации на дежурном автомобиле.
"Авиабомбу погрузили в специальный контейнер и со всеми мерами предосторожности доставили на полигон, где она будет уничтожена методом подрыва", - добавил Воскресенский.
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