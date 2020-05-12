На Камчатке саперы обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны

По его словам, учитывая удовлетворительное состояние авиабомбы, было принято решение расширить оцепление опасного района и вывезти ее для утилизации на дежурном автомобиле.

"Авиабомбу погрузили в специальный контейнер и со всеми мерами предосторожности доставили на полигон, где она будет уничтожена методом подрыва", - добавил Воскресенский.