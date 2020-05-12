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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T03:53
https://ria.ru/20200512/1571297666.html
Комаровский рассказал, полезны ли витамины для профилактики COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/151340/78/1513407854_0:0:3222:1812_1036x0_80_0_0_0099fb4b7009c93dd09332da08b7f2ca.jpg
РИА Новости

Комаровский рассказал, полезны ли витамины для профилактики COVID-19

03:53 12.05.2020
1973
© РИА Новости / Алексей Сазонов / Перейти в фотобанкПокупатель в аптеке
Покупатель в аптеке
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в фотобанк
Покупатель в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Прием витаминных комплексов для профилактики COVID-19 бесполезен, об этом написал в своем Instagram врач и телеведущий Евгений Комаровский.
"Для профилактики инфекционных болезней не принимают витамины, это бесполезно. Их следует пить при доказанном авитаминозе — если у вас не хватает какого-то витамина, почему-то он не усваивается, или если вы не можете пить, есть, глотать, или если в результате неправильного питания организм чего-то недополучает", - пояснил телеведущий.
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По его словам, комплексные витамины могут принести пользу, если человек неправильно подготовился к самоизоляции и накопил запасы вредной пищи.
Пандемия COVID-19 распространилась практически по всему миру. По информации Всемирной организации здравоохранения, заражены свыше четырех миллионов человек, более 278 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений КомаровскийКоронавирус COVID-19ВОЗОбществоВ мире
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