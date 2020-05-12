Комаровский рассказал, полезны ли витамины для профилактики COVID-19

"Для профилактики инфекционных болезней не принимают витамины, это бесполезно. Их следует пить при доказанном авитаминозе — если у вас не хватает какого-то витамина, почему-то он не усваивается, или если вы не можете пить, есть, глотать, или если в результате неправильного питания организм чего-то недополучает", - пояснил телеведущий.