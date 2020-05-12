Комаровский рассказал, полезны ли витамины для профилактики COVID-19

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Прием витаминных комплексов для профилактики COVID-19 бесполезен, об этом написал в своем Instagram врач и телеведущий Евгений Комаровский.
"Для профилактики инфекционных болезней не принимают витамины, это бесполезно. Их следует пить при доказанном авитаминозе — если у вас не хватает какого-то витамина, почему-то он не усваивается, или если вы не можете пить, есть, глотать, или если в результате неправильного питания организм чего-то недополучает", - пояснил телеведущий.
По его словам, комплексные витамины могут принести пользу, если человек неправильно подготовился к самоизоляции и накопил запасы вредной пищи.
Пандемия COVID-19 распространилась практически по всему миру. По информации Всемирной организации здравоохранения, заражены свыше четырех миллионов человек, более 278 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.