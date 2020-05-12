Число умерших от коронавируса в Мексике достигло 3573 человек

"За последние сутки было выявлено 1305 новых случаев, что составляет всего 3,7% от общего числа случаев COVID-19. Следует напомнить, что после воскресенья статистика обращений сниженная, эти цифры вырастут во вторник-среду", - сообщил в ходе регулярной пресс-конференции директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.