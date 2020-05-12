Число умерших от коронавируса в Мексике достигло 3573 человек

"За последние сутки было выявлено 1305 новых случаев, что составляет всего 3,7% от общего числа случаев COVID-19. Следует напомнить, что после воскресенья статистика обращений сниженная, эти цифры вырастут во вторник-среду", - сообщил в ходе регулярной пресс-конференции директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.
По данным властей, за последние сутки общее число случаев достигло 36 327 (+1305), число активных случаев с симптомами, проявившимися в последние 14 дней, составляет 8288 (-169).
Число летальных случаев COVID достигло 3573 (+108 за день), еще у 259 умерших подозрение на коронавирус. Власти изучают 20 991 подозрений на вирус, общее число исследованных пациентов - 135 116 (+4160).
Наибольшее число болеющих COVID-19 зафиксировано сейчас в Мехико (2037 случаев) и штате Мехико (1102). За всё время наблюдений в этом регионе выявили более 40% заражений. Страна, по оценкам минздрава, находится на пике эпидемии коронавируса, карантинные меры будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах с 18 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.