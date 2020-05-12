Трамп и Байден собрали по $60 миллионов пожертвований в апреле

При этом Трамп должен был сохранить большое преимущество перед Байденом в деньгах, имеющихся в наличии. По состоянию на март, у Трампа и республиканцев "на руках" было почти на 190 миллионов долларов больше, чем у Байдена и демократов. Сколько у его кампании осталось денег по итогам апреля, Байден не сообщает. У Трампа и республиканцев сейчас накоплено 255 миллионов долларов.