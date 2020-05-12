Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T03:38
https://ria.ru/20200512/1571297577.html
Трамп и Байден собрали по $60 миллионов пожертвований в апреле
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568562733_790:0:2851:1159_1036x0_80_0_0_e0242aff0bc7a5a8cbd27e7fad287b91.jpg
РИА Новости

Трамп и Байден собрали по $60 миллионов пожертвований в апреле

03:38 12.05.2020
254
© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с Республиканским национальным комитетом и вероятный противник Трампа на президентских выборах Джо Байден вместе с демократами собрали более 60 миллионов долларов каждый в виде пожертвований в апреле, сообщили штабы кандидатов.
Трамп и республиканцы лишь немного переиграли Байдена по общим сборам — 61,7 миллиона долларов против 60,5 миллиона долларов у Байдена и демократов.
При этом Трамп должен был сохранить большое преимущество перед Байденом в деньгах, имеющихся в наличии. По состоянию на март, у Трампа и республиканцев "на руках" было почти на 190 миллионов долларов больше, чем у Байдена и демократов. Сколько у его кампании осталось денег по итогам апреля, Байден не сообщает. У Трампа и республиканцев сейчас накоплено 255 миллионов долларов.
Несмотря на сохраняющееся преимущество Трампа в средствах, "ничья" в апреле показала сильные стороны Байдена. Апрель — первый месяц, когда Байден не имеет соперников на праймериз демократов. Его, как и Трампа, должен еще формально утвердить кандидатом съезд партии в августе.
Байден особо поблагодарил сторонников за то, что они продолжают жертвовать ему деньги, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Барак Обама и Джо Байден
10 мая, 08:00Президентские выборы в США - 2020
В "русском заговоре" подозреваются Обама и Байден. Оба могут сесть
400111
Обсудить 1
Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
Рекомендуем
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
В Китае за сутки выявили один случай заражения коронавирусом
Мексика
Число умерших от коронавируса в Мексике достигло 3573 человек
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки зафиксировали 27 случаев COVID-19
Врач с пациентом
В Бурятии учредят медаль за борьбу с COVID-19
Сапер
На Камчатке саперы обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны
Врач с пациентом
Медики в Хабаровском крае получат доплаты за работу с больными COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Ученый рассказал, что повысит точность прогнозов распространения COVID-19
Мужчина угрожает ребенку кулаком
В МХГ заявили о росте числа обращений граждан по домашнему насилию
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Приморье за сутки выявили 48 заболевших COVID-19
Сотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски в упаковки
В РФ предложили установить спецконтейнеры для утилизации масок и перчаток
Исправительное учреждение в США
В Белом доме обругали Иран после предложения обменяться заключенными
Вид на город Грозный. Архивное фото
В Чечне заработали мелкие объекты сферы услуг
Покупатель в аптеке
Комаровский рассказал, полезны ли витамины для профилактики COVID-19
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
НПО им. Лавочкина работает над обликом ракеты для "Морского старта"
Лес
Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07ЕР внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство
08:06Названа причина пожара в больнице в Петербурге
08:04Во Владивостоке три человека пострадали при взрыве баллона на верфи
08:00В Таиланде выявили два новых случая коронавируса
08:00Из горящей больницы в Петербурге эвакуировали 150 человек
07:59Более 90 россиян прибыли вывозным рейсом с Бали в Екатеринбург
07:56В ЕАО продлили режим самоизоляции
07:53В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом
07:51На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу
07:48При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
07:45Житель Бурятии распылил газ на бригаду скорой после просьбы убрать собаку
07:37Зараженного COVID-19 жителя Забайкалья госпитализируют по решению суда
07:35Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 23 тысячи
07:26Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана
07:21Китай вывел на орбиту два спутника связи
07:20Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 70 тысяч человек
07:14В Хакасии число заболевших COVID-19 превысило 500 человек
07:11Всех жителей Уханя решили протестировать на коронавирус
07:09Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением
07:03В регионах Сибири за сутки выявили более 400 случаев коронавируса
Лента новостейМолния