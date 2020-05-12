Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T03:27
https://ria.ru/20200512/1571297543.html
В Чечне заработали мелкие объекты сферы услуг
https://cdn22.img.ria.ru/images/153007/97/1530079757_0:0:1500:844_1036x0_80_0_0_4b3a64c1f4860976b20969ce5a953971.jpg
РИА Новости

В Чечне заработали мелкие объекты сферы услуг

03:27 12.05.2020
217
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВид на город Грозный. Архивное фото
Вид на город Грозный. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 12 мая – РИА Новости. В Чечне начали работу небольшие магазины и предприятия сферы услуг, но режим самоизоляции пока сохраняется, сообщил во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров.
Девятого мая Кадыров заявил журналистам, что с начала текущей недели начнется ослабление режима ограничений, поэтапно откроются мелкие предприятия, заправки, магазины, СТО.
"В Чеченской Республике уже начали работу небольшие магазины и предприятия сферы услуг. Планируем поэтапное снятие ограничений с учётом развития картины по заболеваемости COVID-19… А пока сохраняем режим самоизоляции", - написал Кадыров на странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что в ближайшие два дня пройдет заседание оперативного штаба, на котором будет принято решение о дальнейших действиях региональных властей.
"Принимать меры будем с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Все решения доведем до населения", - проинформировал Кадыров.
Президент России Владимир Путин на совещании в понедельник объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней 12 мая завершается. Региональные власти в зависимости от ситуации с коронавирусом могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случаях дополнять ограничения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
510000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
Рекомендуем
Актер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Прохожий в маске на Калужской площади в Москве
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Врач с пациентом
Медики в Хабаровском крае получат доплаты за работу с больными COVID-19
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Грозный
В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
Мужчина угрожает ребенку кулаком
В МХГ заявили о росте числа обращений граждан по домашнему насилию
Мексика
Число умерших от коронавируса в Мексике достигло 3573 человек
Медицинская маска
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
Сотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски в упаковки
В РФ предложили установить спецконтейнеры для утилизации масок и перчаток
Анализ на коронавирус
Эксперт назвал факторы, "обманывающие" тест на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Приморье за сутки выявили 48 заболевших COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Ученый рассказал, что повысит точность прогнозов распространения COVID-19
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
НПО им. Лавочкина работает над обликом ракеты для "Морского старта"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07ЕР внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство
08:06Названа причина пожара в больнице в Петербурге
08:04Во Владивостоке три человека пострадали при взрыве баллона на верфи
08:00В Таиланде выявили два новых случая коронавируса
08:00Из горящей больницы в Петербурге эвакуировали 150 человек
07:59Более 90 россиян прибыли вывозным рейсом с Бали в Екатеринбург
07:56В ЕАО продлили режим самоизоляции
07:53В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом
07:51На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу
07:48При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
07:45Житель Бурятии распылил газ на бригаду скорой после просьбы убрать собаку
07:37Зараженного COVID-19 жителя Забайкалья госпитализируют по решению суда
07:35Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 23 тысячи
07:26Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана
07:21Китай вывел на орбиту два спутника связи
07:20Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 70 тысяч человек
07:14В Хакасии число заболевших COVID-19 превысило 500 человек
07:11Всех жителей Уханя решили протестировать на коронавирус
07:09Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением
07:03В регионах Сибири за сутки выявили более 400 случаев коронавируса
Лента новостейМолния