НПО им. Лавочкина работает над обликом ракеты для "Морского старта"

Как сообщалось ранее, " Роскосмос " поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" - оценить затраты на ремонт плавучего космодрома и создание новой ракеты "Союз-7". При этом пуски планируется возобновить с 2024 года.

"Рассматривается применение разгонного блока "Фрегат-СБУ" в составе ракеты космического назначения "Союз-7" с комплекса "Морской старт", которым владеет компания "С7 космические транспортные системы". В конце 2020 года будет завершена разработка эскизного проекта. Первый запуск разгонного блока "Фрегат-СБУ" с использованием ракеты-носителя "Союз-7" планируется осуществить в 2025 году", - сказал он.

Ранее Колмыков сообщил, что блок "Фрегат-СБУ" для другой ракеты - "Союза-5" - будет создан на базе разгонного блока "Фрегат-СБ" от российско-украинской ракеты "Зенит". Сама ракета "Союз-7", как ранее сообщалось, станет вариантом "Союза-5", предназначенным для пусков с "Морского старта".

В конце апреля основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времён.

В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила. В марте 2020 года плавучий космодром и командное судно проекта перебазированы из США в Россию.