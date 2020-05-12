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РИА Наука
2020-05-12T03:22
https://ria.ru/20200512/1571297451.html
НПО им. Лавочкина работает над обликом ракеты для "Морского старта"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569444445_0:101:3281:1947_1036x0_80_0_0_6284f75c9b71d4c32cf3647cec9a3a5a.jpg
РИА Новости

НПО им. Лавочкина работает над обликом ракеты для "Морского старта"

03:22 12.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШвартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома "Морской старт" у пирса СРЗ в Славянке
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракету "Союз-7" для пусков с плавучего космодрома "Морской старт" планируется оснастить новым разгонным блоком "Фрегат-СБУ", рассказал РИА Новости генеральный директор разработчика разгонных блоков - НПО им. Лавочкина Владимир Колмыков.
Как сообщалось ранее, "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" - оценить затраты на ремонт плавучего космодрома и создание новой ракеты "Союз-7". При этом пуски планируется возобновить с 2024 года.
"Рассматривается применение разгонного блока "Фрегат-СБУ" в составе ракеты космического назначения "Союз-7" с комплекса "Морской старт", которым владеет компания "С7 космические транспортные системы". В конце 2020 года будет завершена разработка эскизного проекта. Первый запуск разгонного блока "Фрегат-СБУ" с использованием ракеты-носителя "Союз-7" планируется осуществить в 2025 году", - сказал он.
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
23 апреля, 10:09
Проект "Морской старт" заморозили "до лучших времен", заявили в S7
Ранее Колмыков сообщил, что блок "Фрегат-СБУ" для другой ракеты - "Союза-5" - будет создан на базе разгонного блока "Фрегат-СБ" от российско-украинской ракеты "Зенит". Сама ракета "Союз-7", как ранее сообщалось, станет вариантом "Союза-5", предназначенным для пусков с "Морского старта".
В конце апреля основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времён.
В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила. В марте 2020 года плавучий космодром и командное судно проекта перебазированы из США в Россию.
Плавучий космодром "Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск украинской ракеты-носителя "Зенит", большая часть которой состояла из российских комплектующих. Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
11 апреля, 03:12Хочу стать космонавтом
Роскосмос хочет возобновить пуски ракет с "Морского старта" с 2024 года
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