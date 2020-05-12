В РФ предложили установить спецконтейнеры для утилизации масок и перчаток

"Полагаем, что реализация программы предусматривает непосредственное участие региональных правительств, а количество боксов может быть квотированным в расчете как на численность жителей в каждом населенном пункте региона, так и на показатели уровня заболеваемости COVID-19 или на вводимые ограничительные меры. При этом информация о местах расположения таких контейнеров должна быть представлена на доступной интерактивной карте и включена в памятки и справочные материалы о ситуации с коронавирусом в каждом субъекте РФ", - пишут авторы инициативы.