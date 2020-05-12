В РФ предложили установить спецконтейнеры для утилизации масок и перчаток

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экологи предложили создать в России федеральную программу по установке специальных контейнеров для утилизации медицинских масок и перчаток, соответствующее письмо было направлено главе Минприроды Дмитрию Кобылкину за подписью члена центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимура Усманова.
Копия письма также будет направлена мэру Москвы, первому заместителю председателя координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Сергею Собянину.
"Просим Вас рассмотреть в приоритетном порядке возможность реализации федерального проекта по установке специализированных контейнеров для утилизации СИЗ (одноразовых медицинских изделий, перчаток)", - говорится в письме (есть в распоряжении РИА Новости).
В документе отмечается, что подобная практика в период пандемии получила распространение в Таиланде и Австралии. Также пилотный проект начат и в Иркутской области, где контейнеры для утилизации одноразовых средств защиты установлены в четырех городах.
"Полагаем, что реализация программы предусматривает непосредственное участие региональных правительств, а количество боксов может быть квотированным в расчете как на численность жителей в каждом населенном пункте региона, так и на показатели уровня заболеваемости COVID-19 или на вводимые ограничительные меры. При этом информация о местах расположения таких контейнеров должна быть представлена на доступной интерактивной карте и включена в памятки и справочные материалы о ситуации с коронавирусом в каждом субъекте РФ", - пишут авторы инициативы.
Ранее комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды попросил Минздрав и Роспотребнадзор проработать вопрос обеззараживания использованных медицинских масок в составе бытового мусора, соответствующее письмо глава комитета Владимир Бурматов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Бурматов пояснил, что санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, согласно которым их захоронение происходит только после обеззараживания, не распространяется на ТКО (твёрдые коммунальные отходы). Однако в настоящее время ввиду большого спроса на такие медизделия они массово выбрасываются после использования в быту и попадают в обычные урны, мусоропроводы и контейнеры, а затем отправляются на полигоны.
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