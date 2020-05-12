В МХГ заявили о росте числа обращений граждан по домашнему насилию

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. В Московской Хельсинской группе (МХГ) отмечают рост числа обращений граждан по домашнему насилию в условиях самоизоляции из-за коронавируса, сообщил сопредседатель МХГ Валерий Борщев, добавив, что юристы занимаются этими вопросами.
"Обращения приходят, действительно, самоизоляция усилила домашнее насилие. Таких обращений стало больше. Но мы тут действуем по принципу точечного подхода, разбора. Передаем юристам, и юристы занимаются уже с соответствующими структурами этими делами, потому что тут вопрос тонкий… Коронавирус показал, что эта проблема острейшая и ее надо решать самым серьезным образом", - рассказал РИА Новости Борщев.
По его словам, пандемия обострила эту проблему, ведь подвергшейся домашнему насилию женщине некуда уйти. "Я думаю, что здесь должны правоохранительные органы серьезно вмешаться, если есть такое обращение. Но мало, кто решается на такие обращения. Тут еще действует штамп, что "это образуется". Но я считаю, что если человек поднял руку …, если это идет постоянно, то жить с таким человеком нельзя", - отметил правозащитник.
Кроме этого, как считает Борщев, здесь должно быть и просвещение, и воспитание, а правозащитникам и журналистам нужно объединять для этого свои усилия.
"Потому что этот штамп, что "как-то живется", "слюбится" и "все устроится", он мешает борьбе с домашним насилием. И, в общем-то, я рад, что такое направление создается в обществе, противников домашнего насилия становится все больше и больше. И там немало мужчин, которые участвуют в этой борьбе. Это целое серьезное направление в нашей общественной жизни, правозащитной жизни, и я думаю, мы тут одержим победу. Необходимо принимать закон о домашнем насилии", - добавил он.
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