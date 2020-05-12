В МХГ заявили о росте числа обращений граждан по домашнему насилию

"Потому что этот штамп, что "как-то живется", "слюбится" и "все устроится", он мешает борьбе с домашним насилием. И, в общем-то, я рад, что такое направление создается в обществе, противников домашнего насилия становится все больше и больше. И там немало мужчин, которые участвуют в этой борьбе. Это целое серьезное направление в нашей общественной жизни, правозащитной жизни, и я думаю, мы тут одержим победу. Необходимо принимать закон о домашнем насилии", - добавил он.