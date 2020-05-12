Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии

"Хочу остановиться на суперфудах для нашего здоровья и иммунитета - это продукты из нашей традиционной кухни: квашеная капуста, богатая витамином С и антиоксидантами. Также к ферментированным продуктам относится простокваша, чайный гриб. И хочу остановиться на таком продукте как печень трески. Она в основном у нас на столах присутствует по праздникам, но полезные свойства этого продукта достойны, чтобы есть ее почаще. Печень трески содержит кислоты, витамины D, A, медь", - сказала она РИА Новости.