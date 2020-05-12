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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T03:21
https://ria.ru/20200512/1571297317.html
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/145369/70/1453697062_0:240:4608:2832_1036x0_80_0_0_742a045e628c75b21c6325eb12098963.jpg
РИА Новости

Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии

03:12 12.05.2020 (обновлено: 03:21 12.05.2020)
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© Fotolia / gossip7Петрушка и укроп на кухонном столе
Петрушка и укроп на кухонном столе
© Fotolia / gossip7
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески помогут организму во время распространения коронавируса, считает врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина.
"Хочу остановиться на суперфудах для нашего здоровья и иммунитета - это продукты из нашей традиционной кухни: квашеная капуста, богатая витамином С и антиоксидантами. Также к ферментированным продуктам относится простокваша, чайный гриб. И хочу остановиться на таком продукте как печень трески. Она в основном у нас на столах присутствует по праздникам, но полезные свойства этого продукта достойны, чтобы есть ее почаще. Печень трески содержит кислоты, витамины D, A, медь", - сказала она РИА Новости.
"Зелень - укроп, петрушка, лук - это то, что должно присутствовать каждый день. Можно добавлять в первые блюда, салаты и гарниры", - добавила врач.
Она также рекомендовала тщательно мыть фрукты и овощи, а зелень замачивать на 15 минут в воде перед употреблением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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