Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески помогут организму во время распространения коронавируса, считает врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина.
"Хочу остановиться на суперфудах для нашего здоровья и иммунитета - это продукты из нашей традиционной кухни: квашеная капуста, богатая витамином С и антиоксидантами. Также к ферментированным продуктам относится простокваша, чайный гриб. И хочу остановиться на таком продукте как печень трески. Она в основном у нас на столах присутствует по праздникам, но полезные свойства этого продукта достойны, чтобы есть ее почаще. Печень трески содержит кислоты, витамины D, A, медь", - сказала она РИА Новости.
"Зелень - укроп, петрушка, лук - это то, что должно присутствовать каждый день. Можно добавлять в первые блюда, салаты и гарниры", - добавила врач.
Она также рекомендовала тщательно мыть фрукты и овощи, а зелень замачивать на 15 минут в воде перед употреблением.
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