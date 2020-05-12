Источник: запуск навигационного спутника "Глонасс-К" с Плесецка отложили

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Отправка на орбиту третьего навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К" с космодрома Отправка на орбиту третьего навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К" с космодрома Плесецк отложена с июня на июль, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В апреле другой источник агентства в отрасли рассказал о переносе запуска "Глонасса-К" с мая на июнь. До этого старт намечался на март.

"Запуск "Глонасса-К" отложен с конца июня на середину июля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержка связана с затянувшимся изготовлением спутника.

Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости данную информацию.

Запуск "Глонасса-К" планируется осуществить с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

В феврале 2020 года представитель предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" Роман Фаткулин заявил, что запуски двух спутников "Глонасс-К" будут осуществлены во втором квартале и в конце года. Всего, по его словам, до 2022 года будет выведено девять "Глонассов-К".

Первый спутник "Глонасс-К" был запущен в космос в феврале 2011 года и в настоящее время проходит летные испытания. Второй "Глонасс-К" был выведен на орбиту в декабре 2014 года и с февраля 2016 года работает по целевому назначению.

Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").

Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 24 работают по целевому назначению, один находится на лётных испытаниях и два в резерве.