Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-05-12T03:09
https://ria.ru/20200512/1571297271.html
Источник: запуск навигационного спутника "Глонасс-К" с Плесецка отложили
https://cdn22.img.ria.ru/images/156228/46/1562284691_0:0:1200:675_1036x0_80_0_0_c2d1d8b14201d1607c672d9ac34b0ccc.jpg
РИА Новости

Источник: запуск навигационного спутника "Глонасс-К" с Плесецка отложили

03:09 12.05.2020
966
© Фото : Минобороны РФПуск ракеты
Пуск ракеты
© Фото : Минобороны РФ
Пуск ракеты
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Отправка на орбиту третьего навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К" с космодрома Плесецк отложена с июня на июль, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В апреле другой источник агентства в отрасли рассказал о переносе запуска "Глонасса-К" с мая на июнь. До этого старт намечался на март.
"Запуск "Глонасса-К" отложен с конца июня на середину июля", - сказал собеседник агентства.
По его словам, задержка связана с затянувшимся изготовлением спутника.
В Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости данную информацию.
Запуск "Глонасса-К" планируется осуществить с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Возле здания Дома правительства РФ
29 апреля, 15:55
Правительство утвердило отсрочку по установке ГЛОНАСС на транспорт
В феврале 2020 года представитель предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" Роман Фаткулин заявил, что запуски двух спутников "Глонасс-К" будут осуществлены во втором квартале и в конце года. Всего, по его словам, до 2022 года будет выведено девять "Глонассов-К".
Первый спутник "Глонасс-К" был запущен в космос в феврале 2011 года и в настоящее время проходит летные испытания. Второй "Глонасс-К" был выведен на орбиту в декабре 2014 года и с февраля 2016 года работает по целевому назначению.
Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 24 работают по целевому назначению, один находится на лётных испытаниях и два в резерве.
Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
Космический аппарат Глонасс-М
14 апреля, 10:17
Запущенный в марте спутник "Глонасс" ввели в эксплуатацию
201111
Обсудить 0
РИА НаукаПлесецк (космодром)ГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаРоскосмос
Рекомендуем
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
НПО им. Лавочкина работает над обликом ракеты для "Морского старта"
Прохожий в маске на Калужской площади в Москве
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Актер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила особенности иммунитета к COVID-19
Бомбардировщик Ту-160, на основе которого планируется разработать пассажирский лайнер
Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Врач объяснил повторные вспышки коронавируса в Китае
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
В Крыму заявили, что Климкин "сел в лужу" с прогнозами по полуострову
Медицинская маска
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
Пепловый выброс на вулкане Эбеко
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 километра
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции
Сотрудник полиции
Организаторов массовой "вечеринки" в Подмосковье доставили в полицию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07ЕР внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство
08:06Названа причина пожара в больнице в Петербурге
08:04Во Владивостоке три человека пострадали при взрыве баллона на верфи
08:00В Таиланде выявили два новых случая коронавируса
08:00Из горящей больницы в Петербурге эвакуировали 150 человек
07:59Более 90 россиян прибыли вывозным рейсом с Бали в Екатеринбург
07:56В ЕАО продлили режим самоизоляции
07:53В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом
07:51На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу
07:48При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
07:45Житель Бурятии распылил газ на бригаду скорой после просьбы убрать собаку
07:37Зараженного COVID-19 жителя Забайкалья госпитализируют по решению суда
07:35Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 23 тысячи
07:26Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана
07:21Китай вывел на орбиту два спутника связи
07:20Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 70 тысяч человек
07:14В Хакасии число заболевших COVID-19 превысило 500 человек
07:11Всех жителей Уханя решили протестировать на коронавирус
07:09Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением
07:03В регионах Сибири за сутки выявили более 400 случаев коронавируса
Лента новостейМолния