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2020-05-12T03:23
https://ria.ru/20200512/1571297177.html
Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера
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РИА Новости

Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера

03:04 12.05.2020 (обновлено: 03:23 12.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБомбардировщик Ту-160, на основе которого планируется разработать пассажирский лайнер
Бомбардировщик Ту-160, на основе которого планируется разработать пассажирский лайнер
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бомбардировщик Ту-160, на основе которого планируется разработать пассажирский лайнер. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вероятный набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолета (СГС) сформирован, об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.
Изображение вероятного облика двигателя есть в распоряжении РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой ЦАГИИзображение двигателя для перспективного сверхзвукового лайнера, разработанного в ЦАГИ
Изображение двигателя для перспективного сверхзвукового лайнера, разработанного в ЦАГИ
© Фото предоставлено пресс-службой ЦАГИ
Изображение двигателя для перспективного сверхзвукового лайнера, разработанного в ЦАГИ
"На данный момент у нас есть вероятный набор параметров и облик двигателя для сверхзвукового самолета нового поколения", - сообщил гендиректор ЦАГИ.
"Как я уже говорил, важным требованием для такого самолета является обеспечение потребной тяги и относительно низкого удельного расхода топлива двигателя на сверхзвуковой крейсерской скорости полета. Выбор типа двигателя и характеристик силовой установки и обеспечение их согласованной работы на критических точках траектории для минимизации потерь тяги оказывают ключевое влияние на топливно-экономические и экологические характеристики СГС", - сказал Сыпало.
По его словам, очевидно также, что к критическим параметрам относятся также технологии снижения шума выхлопной струи, вентилятора и планера в условиях взлета и посадки.
В апреле Минпромторг России объявил тендер на разработку концепции сверхзвукового гражданского самолета (СГС) почти за 718 миллионов рублей, работы планируется провести в 2020-2021 годах.
Президент России Владимир Путин в январе 2018 года предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) после этого сообщила, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть применены наработки и технологии, использующиеся в Ту-160.
В сентябре 2018 года в компании "Туполев" (входит в ОАК) рассказали РИА Новости, что предпроектные работы по самолету сейчас на стадии завершения, есть предварительное понимание по цене и характеристикам. При этом в России отсутствует необходимая для создания такого самолета маршевая силовая установка, серийно производимый двигатель НК-32 не сможет отвечать современным требованиям гражданских эксплуатантов.
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
9 сентября 2019, 09:49
ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
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РоссияЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоЭкономика
Популярные комментарии
Сначала обычные делать научитесь - падают блин как снег с неба.
12 мая, 05:58
МММиха Морозоффф
77000012
производители это проходят до начала эксплуатации, а у нас почему то во время. взять хотя бы SSJ100 за 12 лет эксплуатации разбилось 4 самолета из 195!! причем половина из них не летает ввиду сложности обслуживания за кардоном и проблем с двигателями.
12 мая, 06:53
МММиха Морозоффф
4900005
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