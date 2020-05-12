Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вероятный набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолета (СГС) сформирован, об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Вероятный набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолета (СГС) сформирован, об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

Изображение вероятного облика двигателя есть в распоряжении РИА Новости.

© Фото предоставлено пресс-службой ЦАГИ Изображение двигателя для перспективного сверхзвукового лайнера, разработанного в ЦАГИ © Фото предоставлено пресс-службой ЦАГИ Изображение двигателя для перспективного сверхзвукового лайнера, разработанного в ЦАГИ

"На данный момент у нас есть вероятный набор параметров и облик двигателя для сверхзвукового самолета нового поколения", - сообщил гендиректор ЦАГИ.

"Как я уже говорил, важным требованием для такого самолета является обеспечение потребной тяги и относительно низкого удельного расхода топлива двигателя на сверхзвуковой крейсерской скорости полета. Выбор типа двигателя и характеристик силовой установки и обеспечение их согласованной работы на критических точках траектории для минимизации потерь тяги оказывают ключевое влияние на топливно-экономические и экологические характеристики СГС", - сказал Сыпало.

По его словам, очевидно также, что к критическим параметрам относятся также технологии снижения шума выхлопной струи, вентилятора и планера в условиях взлета и посадки.

В апреле Минпромторг России объявил тендер на разработку концепции сверхзвукового гражданского самолета (СГС) почти за 718 миллионов рублей, работы планируется провести в 2020-2021 годах.

Президент России Владимир Путин в январе 2018 года предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) после этого сообщила, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть применены наработки и технологии, использующиеся в Ту-160.