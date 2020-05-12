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2020-05-12T03:07
https://ria.ru/20200512/1571297069.html
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 километра
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РИА Новости

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 километра

02:48 12.05.2020 (обновлено: 03:07 12.05.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области Пепловый выброс на вулкане Эбеко
Пепловый выброс на вулкане Эбеко
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Пепловый выброс на вулкане Эбеко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мая – РИА Новости. Пепловый выброс на высоту 2,5 километра зафиксирован во вторник на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, информирует региональный главк МЧС России.
"Утром 12 мая поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до 2,5 километра", - сообщается в пресс-релизе ведомства.
По данным МЧС, с учетом ветра пепловый шлейф распространился на 5 километров к юго-востоку от вулкана. В районе Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.
"В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - говорится в сообщении.
Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
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ТуризмНовости - ТуризмЭбекоПарамуширМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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