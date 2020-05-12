Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 километра

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мая – РИА Новости. Пепловый выброс на высоту 2,5 километра зафиксирован во вторник на вулкане Пепловый выброс на высоту 2,5 километра зафиксирован во вторник на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир , информирует региональный главк МЧС России.

"Утром 12 мая поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до 2,5 километра", - сообщается в пресс-релизе ведомства.

По данным МЧС, с учетом ветра пепловый шлейф распространился на 5 километров к юго-востоку от вулкана. В районе Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

"В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - говорится в сообщении.

Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.