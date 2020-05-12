СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу у России"

СМИ: НАТО переносит элементы системы ПРО в Норвегию, ближе к России Эксперты пришли к мнению, что норвежская РЛС в городе Вардё, которая ранее вызывала споры в российско-норвежских дипломатических отношениях, будет дополнена американским радаром, созданным для системы ПРО в Европе.