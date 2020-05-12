СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу у России"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Норвежские вооруженные силы модернизируют радар системы "Глобус" в городе Вардё на севере страны, устанавливая новое американское оборудование. Местные жители, как отмечает издание NRK, из-за этого нервничают и боятся.
Ранее издание The Barents Observer со ссылкой на директора разведывательной службы Норвегии Мортена Хага Лунде сообщило, что 11 российских бомбардировщиков отработали нанесение удара по норвежскому радару в Вардё. Как утверждалось, "драматично сымитированная атака" произошла 14 февраля 2018 года, еще одна аналогичная "атака" была предпринята за год до этого. В Минобороны России данную информацию не подтверждали.
"Радар — это заноза в глазу у России. Обострение ситуация исключить нельзя", - заявил мэр города Вардё Эрьян Йенсен.
"Я всего боюсь. Мы живем так близко к России, и сейчас идет чуть ли не полноценная война. Это угроза всему нашему городку. Просто ужасно", — пожаловался местный житель Стиг Нильсен.
"От него всему нашему сообществу одна угроза. Смотришь на это все и расстраиваешься", - добавил другой житель Вардё Асле Кристиансен.
27 апреля 2016, 23:40СМИ: НАТО переносит элементы системы ПРО в Норвегию, ближе к РоссииЭксперты пришли к мнению, что норвежская РЛС в городе Вардё, которая ранее вызывала споры в российско-норвежских дипломатических отношениях, будет дополнена американским радаром, созданным для системы ПРО в Европе.
Система "Глобус" располагается в Вардё с 1998 года и представляет собой совместный проект Космического командования ВВС США и Норвежской разведывательной службы. Развертывание радаров должно завершиться к 2020 году.
Официально главной задачей комплекса является отслеживание космического мусора на околоземных орбитах. В то же время норвежские СМИ ранее сообщали, что РЛС предназначена для сбора разведывательной информации.
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