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Туризм
2020-05-12T03:08
https://ria.ru/20200512/1571296910.html
В Перу откроют бесплатный доступ к Мачу-Пикчу, чтобы оживить туризм
https://cdn21.img.ria.ru/images/151685/66/1516856677_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_3de3ce1e73e2fceefddc4ebfb53e4272.jpg
РИА Новости

В Перу откроют бесплатный доступ к Мачу-Пикчу, чтобы оживить туризм

02:31 12.05.2020 (обновлено: 03:08 12.05.2020)
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу
Вид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в фотобанк
ЛИМА, 12 мая - РИА Новости. Правительство Перу разрешит во втором полугодии 2020 года бесплатный доступ туристов в святилище инков Мачу-Пикчу, расположенное в южном департаменте Куско, а также другие археологические памятники и природные зоны для оживления туризма, пострадавшего от кризиса нового коронавируса.
"В качестве меры реактивации и экономического развития туризма в рамках чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за COVID-19 будет предоставлен бесплатный доступ государственным служащим, детям, подросткам и пожилым людям без учета гражданства, посещающим археологические памятники, музеи, исторические места и природные территории, находящиеся под управлением или охраняемые государством", - говорится в заявлении правительства.
Отмена входного сбора будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2020 года, однако доступ к объектам должен будет осуществляться с соблюдением новых протоколов охраны здоровья.
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В число археологических памятников, помимо Мачу-Пикчу, входят линии и геоглифы Наска в южном департаменте Ика; город Чан-Чан, относящийся к доколумбовой культуре Чиму и расположенный в северном департаменте Либертад, а также археологические раскопки Куэлап, в департаменте Амазонас на севере страны.
Помимо памятников археологии будет открыт свободный доступ в национальные заповедники Амазонии Тамбопата, Пакайя Самирия, Национальный парк Ману и другие.
За всё время в Перу зарегистрированы 68 822 заражения, включая 1961 летальный случай COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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