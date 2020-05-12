В Перу откроют бесплатный доступ к Мачу-Пикчу, чтобы оживить туризм

"В качестве меры реактивации и экономического развития туризма в рамках чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за COVID-19 будет предоставлен бесплатный доступ государственным служащим, детям, подросткам и пожилым людям без учета гражданства, посещающим археологические памятники, музеи, исторические места и природные территории, находящиеся под управлением или охраняемые государством", - говорится в заявлении правительства.