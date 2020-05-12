Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-12T02:29
https://ria.ru/20200512/1571296843.html
В США уйдет с молотка гитара Курта Кобейна c Unplugged In New York
https://cdn22.img.ria.ru/images/148762/58/1487625832_0:72:1452:889_1036x0_80_0_0_5d51c1ca52c5d7ecd69b856b848d25dc.jpg
РИА Новости

В США уйдет с молотка гитара Курта Кобейна c Unplugged In New York

02:29 12.05.2020
186
© AP Photo / Robert SorboКурт Кобейн
Курт Кобейн
© AP Photo / Robert Sorbo
Курт Кобейн. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Гитара фронтмена Nirvana Курта Кобейна с одного из самых известных концертов группы выставлена на аукцион в США, стартовая цена лота составляет 1 миллион долларов, сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.
"Julien's Auctions...объявил, что гитара, на которой Курт Кобейн играл во время знаменитого выступления (группы) Nirvana MTV Unplugged In New York, будет продана на его мероприятии MUSIC ICONS (Легенды музыки)", - говорится на сайте аукционного дома.
В релизе аукциона отмечается, что Кобейн играл на этой электроакустической гитаре Martin D-18E 18 ноября 1993 года, примерно за пять месяцев до смерти. К гитаре прилагается ее оригинальный кейс, говорится в сообщении.
Сообщается, что аукцион пройдет 19 и 20 июня 2020 года в Беверли-Хиллз, а также онлайн на сайте аукционного дома.
Ранее на этом же аукционе продали кардиган, в котором Кобейн выступал на том концерте, он ушел с молотка за рекордные 334 тысячи долларов. Тогда же за 340 тысяч долларов была продана его гитара Fender Mustang, на которой он играл во время тура In Utero.
Кардиган Курта Кобейна ушел с молотка на аукционе Julien's Auctions в Нью-Йорке за 334 тысячи долларов
27 октября 2019, 04:43Культура
В Нью-Йорке кардиган Кобейна ушел с молотка за 334 тысячи долларов
600001
Обсудить 0
КультураКурт КобейнСШАВ мире
Рекомендуем
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Ледник
Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана
Радар Globus, расположенный на территории норвежского города Вардё
СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу у России"
Бомбардировщик Ту-160, на основе которого планируется разработать пассажирский лайнер
Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении
Пожар в больнице в Петербурге
При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Врач объяснил повторные вспышки коронавируса в Китае
Петрушка и укроп на кухонном столе
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии
Огонь из пистолета Удав
Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением
Медицинская маска
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
Лес
Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето
Президент США Дональд Трамп
Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
Смотровая площадка спортивно-туристического комплекса Горный воздух на горе Большевик в Южно-Сахалинске
На Сахалине введут въезд по пропускам
Машина скорой помощи
Житель Бурятии распылил газ на бригаду скорой после просьбы убрать собаку
Андрей Власов
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07ЕР внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство
08:06Названа причина пожара в больнице в Петербурге
08:04Во Владивостоке три человека пострадали при взрыве баллона на верфи
08:00В Таиланде выявили два новых случая коронавируса
08:00Из горящей больницы в Петербурге эвакуировали 150 человек
07:59Более 90 россиян прибыли вывозным рейсом с Бали в Екатеринбург
07:56В ЕАО продлили режим самоизоляции
07:53В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом
07:51На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу
07:48При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
07:45Житель Бурятии распылил газ на бригаду скорой после просьбы убрать собаку
07:37Зараженного COVID-19 жителя Забайкалья госпитализируют по решению суда
07:35Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 23 тысячи
07:26Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана
07:21Китай вывел на орбиту два спутника связи
07:20Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 70 тысяч человек
07:14В Хакасии число заболевших COVID-19 превысило 500 человек
07:11Всех жителей Уханя решили протестировать на коронавирус
07:09Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением
07:03В регионах Сибири за сутки выявили более 400 случаев коронавируса
Лента новостейМолния