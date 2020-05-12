Умер автор персонажей многих советских мультфильмов Борис Савин

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мультипликатор-кукольник Борис Савин, ожививший большинство объемных персонажей творческого объединения "Экран", скончался после тяжелой болезни, сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.
"Он успел и на "Союзмультфильме" поработать с (Юрием) Норштейном, (Владимиром) Дегтярёвым, (Романом) Качановым. Добрейший человек был, талантливый, рассказы писал. Я так рад, что в прошлом году позвал его на "Икар" вручить приз в номинации "Аниматор". Борис Викторович был счастлив прикоснуться к сообществу, повидать своих коллег, обнять и поздравить Аллу Соловьеву. Он умер 9 мая после тяжелейшей болезни. Светлая память...", - написал Капков в Facebook.
Советский мультипликатор создал персонажей из таких мультфильмов как "Волшебник Изумрудного города", "КОАПП", "Большой секрет для маленькой компании", "Дядюшка Ау", "Чертёнок №13", "Как старик корову продавал", "Мальчик шёл, сова летела", "Кто ж такие птички", "Падал прошлогодний снег".