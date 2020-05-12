Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-12T02:57
https://ria.ru/20200512/1571296507.html
Умер автор персонажей многих советских мультфильмов Борис Савин
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/112317/35/1123173576_0:103:2917:1744_1036x0_80_0_0_b170457fbff8e57ad5c99bb95a62981d.jpg
РИА Новости

Умер автор персонажей многих советских мультфильмов Борис Савин

01:46 12.05.2020 (обновлено: 02:57 12.05.2020)
1598
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мультипликатор-кукольник Борис Савин, ожививший большинство объемных персонажей творческого объединения "Экран", скончался после тяжелой болезни, сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

"Он успел и на "Союзмультфильме" поработать с (Юрием) Норштейном, (Владимиром) Дегтярёвым, (Романом) Качановым. Добрейший человек был, талантливый, рассказы писал. Я так рад, что в прошлом году позвал его на "Икар" вручить приз в номинации "Аниматор". Борис Викторович был счастлив прикоснуться к сообществу, повидать своих коллег, обнять и поздравить Аллу Соловьеву. Он умер 9 мая после тяжелейшей болезни. Светлая память...", - написал Капков в Facebook.

Советский мультипликатор создал персонажей из таких мультфильмов как "Волшебник Изумрудного города", "КОАПП", "Большой секрет для маленькой компании", "Дядюшка Ау", "Чертёнок №13", "Как старик корову продавал", "Мальчик шёл, сова летела", "Кто ж такие птички", "Падал прошлогодний снег".
32113006
Обсудить 0
КультураРоссияСоюзмультфильмПроисшествия
Рекомендуем
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила особенности иммунитета к COVID-19
Ледник
Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана
Пожар в больнице в Петербурге
При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
Радар Globus, расположенный на территории норвежского города Вардё
СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу у России"
Лес
Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето
Бомбардировщик Ту-160, на основе которого планируется разработать пассажирский лайнер
Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера
Андрей Власов
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
Президент США Дональд Трамп
Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Из горящей больницы в Петербурге эвакуировали 150 человек
Медицинская маска
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
Машина скорой помощи
Житель Бурятии распылил газ на бригаду скорой после просьбы убрать собаку
Смотровая площадка спортивно-туристического комплекса Горный воздух на горе Большевик в Южно-Сахалинске
На Сахалине введут въезд по пропускам
Огонь из пистолета Удав
Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении
Петрушка и укроп на кухонном столе
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07ЕР внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство
08:06Названа причина пожара в больнице в Петербурге
08:04Во Владивостоке три человека пострадали при взрыве баллона на верфи
08:00В Таиланде выявили два новых случая коронавируса
08:00Из горящей больницы в Петербурге эвакуировали 150 человек
07:59Более 90 россиян прибыли вывозным рейсом с Бали в Екатеринбург
07:56В ЕАО продлили режим самоизоляции
07:53В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом
07:51На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу
07:48При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
07:45Житель Бурятии распылил газ на бригаду скорой после просьбы убрать собаку
07:37Зараженного COVID-19 жителя Забайкалья госпитализируют по решению суда
07:35Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 23 тысячи
07:26Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана
07:21Китай вывел на орбиту два спутника связи
07:20Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 70 тысяч человек
07:14В Хакасии число заболевших COVID-19 превысило 500 человек
07:11Всех жителей Уханя решили протестировать на коронавирус
07:09Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением
07:03В регионах Сибири за сутки выявили более 400 случаев коронавируса
Лента новостейМолния