Умер автор персонажей многих советских мультфильмов Борис Савин

"Он успел и на "Союзмультфильме" поработать с (Юрием) Норштейном, (Владимиром) Дегтярёвым, (Романом) Качановым. Добрейший человек был, талантливый, рассказы писал. Я так рад, что в прошлом году позвал его на "Икар" вручить приз в номинации "Аниматор". Борис Викторович был счастлив прикоснуться к сообществу, повидать своих коллег, обнять и поздравить Аллу Соловьеву. Он умер 9 мая после тяжелейшей болезни. Светлая память...", - написал Капков в Facebook.