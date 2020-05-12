Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка

Он напомнил, что вылет намечен на 19.20 в пятницу из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди.

Ограничения связаны с тем, что все прилетевшие в Россию должны будут пройти 14-дневный карантин либо дома, либо в обсерваторе. Опасаться обсерваторов "не стоит", заверил дипломат.