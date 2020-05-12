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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T01:21
https://ria.ru/20200512/1571296334.html
Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
https://cdn24.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_cff712b378cf9ebb658c6b07e605ecf9.jpg
РИА Новости

Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка

01:21 12.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Вывозной рейс "Аэрофлота" из Нью-Йорка 14 мая приглашает жителей 24 российских регионов, сообщил в видеообращении советник-посланник российского посольства в США Сергей Трепелков.
Он напомнил, что вылет намечен на 19.20 в пятницу из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди.
"Отрадно, что благодаря сотрудничеству глав регионов расширяется и география проживания вывозимых на родину граждан. Решением штаба на борт приглашаются жители следующих 24 регионов РФ: это Москва и Московская область, Ленинградская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Брянская, Орловская, Липецкая, Тамбовская, Воронежская, Курская, Псковская, Новгородская, Вологодская, Костромская, Нижегородская, Пензенская области, а также Республика Мордовия", - сказал Трепелков. Его обращение было опубликовано в соцсетях.
Ограничения связаны с тем, что все прилетевшие в Россию должны будут пройти 14-дневный карантин либо дома, либо в обсерваторе. Опасаться обсерваторов "не стоит", заверил дипломат.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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