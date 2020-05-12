В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19

ГРОЗНЫЙ, 12 мая – РИА Новости. Все введенные в Чечне ограничения в связи с COVID-19 остаются в силе до тех пор, пока власти региона не объявят о решении, связанном с режимом самоизоляции, заявил в понедельник спикер парламента Чечни, руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с начала текущей недели начнется ослабление режима самоизоляции, начнут работать малые предприятия в сфере услуг в Грозном.
"В мессенджерах и социальных сетях начали распространять информацию о том, что режим самоизоляции в республике заканчивается и с завтрашнего дня все могут свободно выходить. Это не так… Объявленные ранее режим самоизоляции, пропускной режим и связанные с этим ограничения остаются в силе. Глава республики поручил оперативному штабу разработать план о поэтапном выходе из самоизоляции на основе рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора. В ближайшие дни глава, после согласования плана с федеральным центром, обнародует решение о дальнейших мерах", - заявил Даудов в прямом эфире в Instagram.
Он подчеркнул, что меры, принятые против коронавируса, невозможно одномоментно отменить, это поэтапный и длительный процесс, план представленный специалистами и руководством России так же предусматривает три этапа выхода из пандемии с учетом ситуации в каждом конкретном регионе.
"Да, мы справляемся с пандемией, ситуация по сравнению с другими регионами у нас нормальная, но заражение идет, люди продолжают поступать в больницы, пока рано расслабляться, иначе все усилия, принятые нами за эти полтора месяца, пропадут. Мы должны набраться терпения и посидеть пока дома", - призвал Даудов.
Он привел статистику заражений в регионе. По его данным, в Чечне за последние сутки зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19, всего 788 зараженных, из них 422 выздоровели, 9 скончались.
Ранее в понедельник министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов заявил, что динамика госпитализаций больных коронавирусом в Чечне стабильная, но снижения пока нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.