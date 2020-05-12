В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19

"В мессенджерах и социальных сетях начали распространять информацию о том, что режим самоизоляции в республике заканчивается и с завтрашнего дня все могут свободно выходить. Это не так… Объявленные ранее режим самоизоляции, пропускной режим и связанные с этим ограничения остаются в силе. Глава республики поручил оперативному штабу разработать план о поэтапном выходе из самоизоляции на основе рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора. В ближайшие дни глава, после согласования плана с федеральным центром, обнародует решение о дальнейших мерах", - заявил Даудов в прямом эфире в Instagram.